05 декабря 2025 в 18:45

Ушаков оценил возможность нового саммита России и США

Ушаков: саммит Путина и Трампа возможен, но сигналов на этот счет не поступало

Юрий Ушаков Юрий Ушаков Фото: kremlin.ru/Михаил Терещенко, ТАСС
Новая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа при необходимости может быть организована в кратчайшие сроки, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в эфире Первого канала. При этом он отметил, что Москва в настоящее время не получает от Вашингтона каких-либо сигналов на этот счет.

Все возможно. Анкоридж мы согласовали буквально за три-четыре дня. Так что, в принципе, все возможно. Но пока никаких сигналов на этот счет не поступало, мы их не видим, — сказал Ушаков.

Ранее российский лидер подчеркнул, что глава Белого дома искренне стремится к скорейшему завершению конфликта на Украине. По словам Путина, одним из ключевых мотивов республиканца являются гуманитарные соображения.

Прежде Путин раскрыл содержание своего разговора с зятем Трампа Джаредом Кушнером. Индийская журналистка Гита Мохан назвала эту беседу историческим моментом для отношений России и США.

Путин также объяснял, что Россия не планирует возвращаться в G8. Он отказался регулярно посещать саммиты «Большой восьмерки» еще в 2014 году.

Россия
США
Владимир Путин
Дональд Трамп
Юрий Ушаков
