За что у россиян будут отбирать дачные участки в 2025 году

За что у россиян будут отбирать дачные участки в 2025 году

Совет Федерации одобрил закон, обязывающий владельцев земельных участков в России бороться с борщевиком. В том случае если дачник не смог в надлежащем виде сохранить свои угодья, он рискует на законных основаниях потерять землю. С чем связано появление такого новшества, как не остаться без участка — в материале NEWS.ru.

У кого могут отнять дачные участки в 2025 году

Борьба с борщевиком сегодня превратилась в важнейшую социально-экономическую задачу, рассказал NEWS.ru один из авторов принятого закона зампред думского комитета по экономической политике Артем Кирьянов.

«Мы видим, как этот сорняк вредит землям сельхозназначения, насколько быстро он распространяется. Владельцы сельскохозяйственных земель очень часто не следят за своими землями, и это недопустимо. Бремя всех мероприятий против распространения и произрастания опасных растений, в том числе борщевика Сосновского, должно лежать на собственнике. Поэтому совершенно правильно, что сельхозземли, за которыми не следят, будут отчуждаться и переходить в заботливые руки, и это важно», — пояснил Кирьянов.

Другой автор закона зампред комитета Госдумы по строительству Сергей Колунов пояснил NEWS.ru, что вред от борщевика велик — он губит другие виды растений, выделяет в почву химические вещества, делая ее неплодородной.

«Одно такое растение распространяет до 40 тысяч семян! Сорняк очень страшный. Еще и опасность для здоровья людей несет. Как итог, земля страдает, люди страдают, а ответственности никакой не было. С 1 марта 2026 года она появится», — уточнил Колунов.

Он уточнил, что за неисполнение закона, за неподдержание участка в должном состоянии может грозить его изъятие: «Правовая база для этого уже создана. В соответствии с постановлением правительства, с 1 сентября у россиян будут изымать неиспользованные земельные участки. Ключевые критерии — заросли сорняков выше одного метра более чем на 50% площади в течение года. Борщевик и другие инвазивы как раз под эту категорию подходят».

Фото: Василий Кузьмиченок/АГН «Москва»

Вместе с тем в разговоре с NEWS.ru депутат признал, что изъятие неиспользуемой земли — крайняя мера: «Сначала нарушение проверят профильные органы в рамках административного дела, собственнику дадут возможность представить объяснения или устранить проблему. Если собственник не отреагирует, то уже через суд запустится процедура изъятия».

Чем страшен борщевик

Борщевик Сосновского был открыт в 1944 году и назван в честь известного ботаника Дмитрия Сосновского. Как рассказал NEWS.ru эколог Михаил Семенов, в середине XX века главный агроном СССР Трофим Лысенко предложил внедрить растение в качестве новой кормовой культуры для решения продовольственной проблемы.

«Однако опасность этого растения тогда явно недооценили. Борщевик Сосновского со временем превратился в серьезную проблему. Сегодня он наносит огромный ущерб сельскому хозяйству и требует значительных бюджетных расходов на борьбу с ним», — пояснил Семенов.

Сок борщевика содержит фуранокумарины — вещества, вызывающие тяжелые химические ожоги, они делают кожу крайне чувствительной к ультрафиолету.

«Этот сорняк крайне активно распространяется, разрушая существующий баланс в экосистеме. В итоге это может грозить уничтожением некоторых видов флоры», — отметил собеседник NEWS.ru.

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Как бороться с борщевиком

Для искоренения борщевика Сосновского необходим комплексный подход, рассказал эколог Михаил Семенов.

«Необходимы удаление соцветий до начала цветения, скашивание, обработка гербицидами и выкапывание корней. Просто скосить или выкопать корни борщевика недостаточно», — рассказал специалист.

Он обратил внимание на то, что механическое удаление требует специальной защитной экипировки и неоднократных обработок участка.

«Наиболее эффективным на сегодняшний день считается комбинированный подход: активное скашивание до цветения с последующей химической обработкой отрастающих побегов», — отметил Семенов.

По его словам, наиболее безопасный способ подойти к борщевику — после захода солнца или в пасмурную погоду: «В любом случае следует надевать закрытую одежду с длинными рукавами, нельзя забывать и про перчатки. После работы с растением необходимо вымыть открытые участки кожи с мылом».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Каких растений не должно быть на участке?

В начале прошлого года председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое расширило перечень растений, подлежащих контролю. Как рассказал эколог Михаил Семенов, в него были добавлены новые позиции: турбина щитковидная, гармала обыкновенная (могильник) и ипомея трехцветная (вьюнок). За их наличие на участке (как и за другие растения, содержащие наркотические или психотропные вещества) предусмотрена административная и даже уголовная ответственность.

Кроме того, российские регионы будут самостоятельно определять перечень опасных растений и методы борьбы с ними, сообщил эксперт.

Читайте также:

Первая помощь при ожогах от борщевика: экстренные меры и полезные советы

Садоводов заставят уничтожать борщевик: чем он опасен, кого ждут штрафы

Россию не захватишь: борьба с борщевиком. Методы, которые работают