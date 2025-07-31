Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
31 июля 2025 в 18:18

Россиян обязали бороться с одним опасным растением

Путин подписал закон об обязательной борьбе с борщевиком

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий граждан бороться с борщевиком на своих участках, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов. Норма направлена на предотвращение распространения опасных инвазивных растений по территории страны.

Закон предусматривает обязательные меры по уничтожению борщевика Сосновского и других вредоносных растений, представляющих угрозу для людей. Землевладельцам придется самостоятельно проводить обработку участков или привлекать специалистов для этих работ.

Новые требования вступят в силу с 1 марта 2026 года, что даст время на подготовку подзаконных актов и адаптацию к новым правилам. Владельцам земельных участков рекомендуется заранее планировать расходы на борьбу с сорняками.

Эксперты отмечают, что борщевик Сосновского представляет серьезную опасность, вызывая ожоги при контакте с кожей. Закон призван систематизировать борьбу с этим растением, которое уже распространилось на значительных территориях РФ.

Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин назвал использование гербицидов и механическое удаление наиболее эффективными способами борьбы с борщевиком. Тем не менее он предупредил об опасности химикатов, ввиду чего нужно проявлять крайнюю осторожность при работе с ними, так как можно нанести ущерб почве и другим растениям. Парламентарий также порекомендовал обращаться к специалистам.

Россия
Владимир Путин
борщевик
законы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более 300 БПЛА, 8 ракет: ВС РФ ударили по ВСУ в ответ на ультиматум Трампа?
«Буханка»-героиня необычным способом спасла жизнь российским военным
Постпредство США в ООН дало емкое объяснение ультиматуму Трампа
Белоусов провел переговоры с важным гостем из Азии
Евросоюз отреагировал на новый закон о НАБУ и САП на Украине
Звезда «Дома 2» обратился песней Джигарханяна к иноагенту Солнцеву
Пожар в Балашихе унес жизни двух человек
Камчатку встревожило еще одно землетрясение
Крыму грозит катастрофическое землетрясение? Опасность, выдержит ли мост
Сырского вывели на чистую воду после призыва обучать бойцов ВСУ под землей
Гороскоп на август-2025: завершаем лето с улыбкой
Раскрыта сеть атаковавших российские компании хакеров
Казахстан определился с подрядчиком для строительства третьей АЭС
Энергетик описал последствия введения США пошлин против партнеров России
Рекордную молнию длиной 829 километров зафиксировали в США
Американист разоблачил обман ЕС в торговой сделке с США
Напарница биатлонистки Дальмайер раскрыла подробности ее гибели
В России приняты новые правила работы сервисов рассрочки
Развратный нянь: педофил открыл детсад и восемь лет растлевал ребятишек
Оценены перспективы комбинированных ударов ВС РФ по позициям ВСУ
Дальше
Самое популярное
15 лучших игр для компании взрослых
Общество

15 лучших игр для компании взрослых

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит
Общество

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.