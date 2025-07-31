Россиян обязали бороться с одним опасным растением Путин подписал закон об обязательной борьбе с борщевиком

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий граждан бороться с борщевиком на своих участках, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов. Норма направлена на предотвращение распространения опасных инвазивных растений по территории страны.

Закон предусматривает обязательные меры по уничтожению борщевика Сосновского и других вредоносных растений, представляющих угрозу для людей. Землевладельцам придется самостоятельно проводить обработку участков или привлекать специалистов для этих работ.

Новые требования вступят в силу с 1 марта 2026 года, что даст время на подготовку подзаконных актов и адаптацию к новым правилам. Владельцам земельных участков рекомендуется заранее планировать расходы на борьбу с сорняками.

Эксперты отмечают, что борщевик Сосновского представляет серьезную опасность, вызывая ожоги при контакте с кожей. Закон призван систематизировать борьбу с этим растением, которое уже распространилось на значительных территориях РФ.

Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин назвал использование гербицидов и механическое удаление наиболее эффективными способами борьбы с борщевиком. Тем не менее он предупредил об опасности химикатов, ввиду чего нужно проявлять крайнюю осторожность при работе с ними, так как можно нанести ущерб почве и другим растениям. Парламентарий также порекомендовал обращаться к специалистам.