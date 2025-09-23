«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 03:05

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 23 сентября, много плесени

Пыльца в Москве 23 сентября 2025 года Пыльца в Москве 23 сентября 2025 года Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вторник приносит с собой резкое ухудшение погоды и обострение аллергенной обстановки. Главную угрозу представляют сейчас не сорняки и травы, чей уровень пыльцы невысок, а грибки.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Во вторник, 23 сентября, погода в столичном регионе напоминает жителям и гостям Москвы о наступившей осени. Столбик термометра достигнет лишь +17 °C. Весь день прогнозируется плотная облачность, а в середине дня и вечером возможны осадки.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 23 сентября

Карта мониторинга SILAM сегодня окрашивается в тревожные цвета, сигнализируя о высокой концентрации спор плесени.
  • Кладоспориум. Уровень опасности — красный. Концентрация спор этого плесневого гриба достигла высоких значений, представляя серьезную угрозу для аллергиков и астматиков.
  • Альтернария. Активность сохраняется на среднем уровне, усугубляя общую нагрузку на дыхательную систему.
  • Растения. Уровень пыльцы полыни и амброзии сегодня остается незначительным (около 10 единиц) и не оказывает существенного влияния.

Уровень пыльцы в воздухе требует повышенного внимания от людей с чувствительностью к плесени. Дождливая погода способствует активному спорообразованию и распространению аллергенов. Рекомендуется ограничить пребывание на улице в часы осадков, использовать защитные маски в сырую погоду и проводить регулярную влажную уборку дома с противогрибковыми средствами.

Читайте также: классический яблочный штрудель — простой рецепт осеннего десерта.

пыльца
аллергия
аллергены
здоровье
Москва
погода
прогнозы
заносы
сорняки
грибки
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Опасно агрессивные»: в США оценили позицию стран Балтии по России
Названы топ-5 причин сразу сменить пластического хирурга
Группа лиц взяла штурмом украинский ТЦК
Табун лошадей поймали на улице в Кисловодске
Повторит судьбу Ивлеевой? Почему вечеринка Собчак разозлила россиян
Мужчина атаковал вертолет с Трампом на борту
На Украине озвучили, кто может стать лидером «тихого переворота»
Психолог раскрыла, как загадки влияют на развитие детей
«Я не очень верю»: Эрдоган сделал заявление о конфликте на Украине
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 23 сентября, много плесени
Американских врачей уведомят о связи популярного медпрепарата и аутизма
В России хотят запретить принудительную высадку пенсионеров из автобусов
Владельцы велосипедов и колясок могут получить неожиданный штраф
Аэропорт Саратова временно прекратил работать
ХАМАС сделал Израилю новое предложение по перемирию
Депутат нашел способ облегчить семьям сделки с недвижимостью
Копавшего под Зеленского украинского журналиста мобилизовали
«Золотой мяч — 2025»: итоги, что известно о победителе, список лауреатов
Белоусов спуску не даст: «Бастионы» на Курилах накажут Японию за провокации
«Это жесть»: Трусова рассказала пугающие подробности о прошедших родах
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.