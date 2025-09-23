Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 23 сентября, много плесени

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 23 сентября, много плесени

Вторник приносит с собой резкое ухудшение погоды и обострение аллергенной обстановки. Главную угрозу представляют сейчас не сорняки и травы, чей уровень пыльцы невысок, а грибки.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Во вторник, 23 сентября, погода в столичном регионе напоминает жителям и гостям Москвы о наступившей осени. Столбик термометра достигнет лишь +17 °C. Весь день прогнозируется плотная облачность, а в середине дня и вечером возможны осадки.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 23 сентября

Карта мониторинга SILAM сегодня окрашивается в тревожные цвета, сигнализируя о высокой концентрации спор плесени.

Кладоспориум. Уровень опасности — красный. Концентрация спор этого плесневого гриба достигла высоких значений, представляя серьезную угрозу для аллергиков и астматиков.

Альтернария. Активность сохраняется на среднем уровне, усугубляя общую нагрузку на дыхательную систему.

Растения. Уровень пыльцы полыни и амброзии сегодня остается незначительным (около 10 единиц) и не оказывает существенного влияния.

Уровень пыльцы в воздухе требует повышенного внимания от людей с чувствительностью к плесени. Дождливая погода способствует активному спорообразованию и распространению аллергенов. Рекомендуется ограничить пребывание на улице в часы осадков, использовать защитные маски в сырую погоду и проводить регулярную влажную уборку дома с противогрибковыми средствами.

