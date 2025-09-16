Празднование Дня города в Москве
Готовим классический яблочный штрудель: пошаговый рецепт

Рецепт штруделя Рецепт штруделя Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яблочный штрудель — это традиционный десерт австрийской кухни, который завоевал популярность во всем мире. Этот хрустящий десерт с нежной начинкой из свежих яблок отличается богатым вкусом. В нашем рецепте мы расскажем, как сделать яблочный штрудель у себя дома.

Ингредиенты

Для начинки:

  • Яблоки — 1 кг
  • Сахарный песок — 100 г
  • Панировочные сухари — 100 г
  • Корица — 1 ч. л.
  • Изюм — 50 г
  • Орехи (грецкие, миндаль) — 50 г
  • Сливочное масло — 50 г
  • Сок лимона — 1 ст. л.

Для теста:

  • Мука — 200 г
  • Вода питьевая — 100 мл
  • Подсолнечное масло — 2 ст. л.
  • Соль — щепотка

Способ приготовления

В подходящей емкости смешайте воду, масло и муку. Посолите. Вымесите тесто, заверните в пленку и отправьте отдыхать полчаса. Почистите яблоки, уберите их сердцевину с зернышками, нарежьте плоды тонкими ломтиками. В миске смешайте плоды с сахарным песком, корицей, изюмом, измельченными орехами и соком лимона.

Как приготовить штрудель с яблоками Как приготовить штрудель с яблоками Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В сковороде растопите сливочное масло и пожарьте панировочные сухари до золотистого цвета. Отправьте их к яблокам и как следует все перемешайте. На посыпанном мукой столе раскатайте тесто очень тоненько, затем очень осторожно растяните его руками до полупрозрачности. Тесто должно быть настолько тонким, чтобы сквозь него можно было прочитать текст. Равномерно распределите начинку по поверхности теста. Оставляйте края свободными. Аккуратно сворачивайте рулетик, подгибая внутрь края. Переложите будущий десерт на противень, застеленный бумагой. Штрудель сверху не забудьте слегка смазать маслом. Выпекайте где-то 40–45 минут при температуре в 180 градусов. Готовый десерт украсьте сахарной пудрой. Подавайте его теплым, с ванильным мороженым или взбитыми сливками.

Ранее мы рассказывали, как приготовить яблочный пирог «Три стакана».

