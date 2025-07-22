Подросток получил ожоги второй степени от борщевика из-за подработки Подросток получил ожоги второй степени из-за борщевика в Новгородской области

Подросток получил ожоги второй степени в ходе уничтожения борщевика в городе Пестово в Новгородской области, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Мать мальчика отметила, что 15-летнего школьника наняли на подработку без ведома родителей.

От контакта с ядовитым растением он получил ожоги второй степени, – сказал источник телеканал.

Ранее в Подмосковье 17-летний подросток получил ожоги 30% поверхности тела из-за борщевика, когда косил траву на дачном участке в качестве подработки на лето. По данным ГБУЗ МО «МОЦОМД», у него диагностировали химические ожоги II степени. Врачи обработали пострадавшие участки тела и назначили комплексное лечение, включающее антибактериальную терапию, обезболивающие препараты и перевязки с ранозаживляющими мазями.

До этого москвич спрятался в кустах от дождя и через несколько часов попал в больницу с тяжелыми химическими ожогами. 60-летний мужчина переждал непогоду в зарослях у дома, а к вечеру заметил, что у него появились огромные волдыри на шее и руках. В больнице ему диагностировали химические ожоги. Оказалось, что житель столицы сидел в зарослях борщевика.