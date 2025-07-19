В Подмосковье 17-летний подросток получил 30% ожогов тела из-за борщевика, когда косил траву на дачном участке в качестве подработки на лето, сообщает ГБУЗ МО «МОЦОМД». По данным медиков, у парня диагностировали химические ожоги II степени.

Симптомы проявились сразу же вечером. Лицо, шея, руки, ноги и поясница покрылись волдырями. Пытался лечиться дома, но безуспешно. Когда стало хуже, пришлось срочно вызывать скорую, — приводятся слова пациента.

Врачи обработали пострадавшие участки тела и назначили комплексное лечение, включающее антибактериальную терапию, обезболивающие препараты и перевязки с ранозаживляющими мазями. В больнице отметили, что восстановление потребует времени и регулярного наблюдения.

Ранее москвич спрятался в кустах от дождя и через несколько часов попал в больницу с тяжелыми химическими ожогами. 60-летний мужчина переждал непогоду в зарослях у дома, а к вечеру заметил, что у него появились огромные волдыри на шее и руках. В больнице ему диагностировали химические ожоги. Оказалось, что житель столицы сидел в зарослях борщевика.