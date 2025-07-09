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09 июля 2025 в 08:05

Названы смертельно опасные сорняки на даче

Биолог Трофимова: отравление болиголовом или беленой может закончиться смертью

Фото: Martin Siepmann/Global Look Press

На дачных участках можно встретить смертельно опасные сорняки, такие как болиголов или белена, контакт с которыми нередко приводит к тяжелым отравлениям и даже летальному исходу, заявила NEWS.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Ольга Трофимова. По ее словам, все части болиголова чрезвычайно ядовиты из-за содержания алкалоидов, обладающих никотиноподобным действием. Она добавила, что его яд был популярным во времена древних греков.

Какие смертельно опасные сорняки могут расти на даче? Болиголов пятнистый. У растения ствол с фиолетовыми пятнами, при растирании обладает мышиным запахом. Все части этого растения чрезвычайно ядовиты из-за содержания алкалоидов. Они обладают никотиноподобным и курареподобным действиями. Яд болиголова использовали в Древней Греции. Именно им, а не ядом цикуты был отравлен Сократ. Еще есть белена. Цветы крупные, желтые, чем привлекают к себе внимание. Но это растение очень ядовито — даже небольшое количество может вызвать галлюцинации, судороги и летальный исход, — пояснила Трофимова.

Также, по ее словам, токсичным растением является лютик едкий. Она отметила, что все его части ядовиты из-за содержания вещества протоанемонина. Биолог подчеркнула, что оно вызывает сильное раздражение кожи, слизистых оболочек дыхательной системы и внутренних органов и аллергию.

На дачах также можно встретить опасное растение лютик едкий. Оно широко распространено, все его части ядовиты из-за содержания в нем вещества протоанемонина типа камфоры, вызывающего сильное раздражение кожи, слизистых оболочек дыхательной системы и внутренних органов, аллергию. Случайно потерев глаза, можно на время ослепнуть. Внешне похож на него лютик ползучий, который имеет стелющийся, толстый, укореняющийся в узлах стебель и не представляет такой опасности, — резюмировала Трофимова.

Ранее детский врач-комбустиолог Юрий Проходцов заявил, что ожоги от борщевика проявляются в виде токсичных пузырей с ядом под воздействием солнца. Он посоветовал носить закрытую одежду и избегать контакта с растением.

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