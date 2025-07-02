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02 июля 2025 в 16:52

Раскрыта опасность ожогов борщевиком

Врач Проходцов заявил, что в пузырях от ожогов борщевиком может содержаться яд

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Детский врач-комбустиолог Юрий Проходцов в беседе с «Радио 1» рассказал об опасности ожогов борщевиком, которые проявляются в виде токсичных пузырей с ядом под воздействием солнца. Он посоветовал носить закрытую одежду и избегать контакта с растением.

Ядовитое вещество, фуранокумарин, активизируется и распадается с образованием клеточных ядов только в присутствии солнечного света. Поэтому ожоги проявляются огромными тонкостенными пузырями с серозным содержимым. Иногда даже с образованием ядов, — объяснил медик.

Врач порекомендовал осматривать места прогулок, надевать брюки, рубашки с длинными рукавами, использовать солнцезащитные очки и перчатки. После прогулок необходимо принимать гигиенические ванны. Также важно избегать попадания сока борщевика в глаза, так как это может привести к повреждению роговицы.

Ранее москвич спрятался в кустах от дождя и через несколько часов попал в больницу с тяжелыми химическими ожогами. 60-летний мужчина переждал непогоду в зарослях у дома, а к вечеру заметил, что у него появились огромные волдыри на шее и руках.

борщевик
ожоги
здоровье
сорняки
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