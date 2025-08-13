Что посадить после чеснока? Эти культуры дадут рекордный урожай

Не знаете, что посадить на грядку после чеснока? Лучше всего сажать растения, которые используют оставшиеся в почве фитонциды и оздоравливают грунт. Рассказываем, какие культуры дадут рекордный урожай.

Идеальными последователями станут огурцы, кабачки или тыквы — они хорошо растут после чеснока, так как он отпугивает их главных вредителей (паутинного клеща, тлю). Также подойдут зелень (укроп, петрушка, шпинат) и сидераты (горчица, фацелия), которые восстановят баланс микроэлементов.

Отличный вариант — клубника, которая после чеснока меньше болеет серой гнилью. А вот лук и сам чеснок сажать нельзя минимум 3–4 года — они подвержены тем же болезням. Перед посадкой внесите в грядку компост или перегной, так как чеснок сильно истощает почву.

