Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 09:01

Что посадить после чеснока? Эти культуры дадут рекордный урожай

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Не знаете, что посадить на грядку после чеснока? Лучше всего сажать растения, которые используют оставшиеся в почве фитонциды и оздоравливают грунт. Рассказываем, какие культуры дадут рекордный урожай.

Идеальными последователями станут огурцы, кабачки или тыквы — они хорошо растут после чеснока, так как он отпугивает их главных вредителей (паутинного клеща, тлю). Также подойдут зелень (укроп, петрушка, шпинат) и сидераты (горчица, фацелия), которые восстановят баланс микроэлементов.

Отличный вариант — клубника, которая после чеснока меньше болеет серой гнилью. А вот лук и сам чеснок сажать нельзя минимум 3–4 года — они подвержены тем же болезням. Перед посадкой внесите в грядку компост или перегной, так как чеснок сильно истощает почву.

Ранее стало известно, чем подкормить огурцы, чтобы плодоносили до самых заморозков.

чеснок
урожай
дачи
огороды
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-директор Краско пояснил, как появились слухи о доме престарелых
Генерал ответил, почему Россия не станет демонстрировать силу перед США
Оставить пятно на белом халате: как пожаловаться на врача?
Краматорск и Славянск скоро падут? Что дает ВС РФ прорыв под Добропольем
Пытавшийся перейти в ВСУ юноша хотел убить как можно больше сослуживцев
В России могут ввести штраф за «иранскую тонировку»
Посол Индии в России высказался о Путине
Умер легенда советского спецназа «Альфа»
«Если призовут, я готов пойти»: Краско подготовил прощальный подарок фронту
В России могут ввести ГОСТ на подарки новорожденным
Россиянин хотел заключить контракт на участие в СВО ради помощи ВСУ
Медведчук оценил попытки «протолкнуть» Зеленского на саммит на Аляске
Ачичук — узбекский салат из помидоров и лука, который сведет вас с ума
Дизайнер Лебедев стал отцом в 11-й раз
Названа главная страна-провокатор боевых действий на Украине
Дочь всемирной поп-звезды может представить США на «Интервидении»
Началось прощание с Иваном Краско
Как выбрать соковыжималку: полный гид
«Испорченный телефон»: депутат Шеремет высказался о встрече Путина и Трампа
Советские маринованные огурцы «Глобус» — вкус детства в каждой банке!
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Перестройка: как это было и чем закончилось
История

Перестройка: как это было и чем закончилось

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.