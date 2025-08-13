Пожавший руку Путину ветеран может оказаться на улице Baza: пожавшего руку Путину ветерана ВОВ Кизюна могут оставить без квартиры

Генерал-полковник в отставке, ветеран войны Николай Кизюн, известный по рукопожатию с президентом РФ Владимиром Путиным на параде Победы, рискует остаться без крыши над головой, пишет Telegram-канал Baza. Спустя всего 11 дней после смерти сына его сноха Галина с нотариусом Александром Федорченко добились от слабовидящего и слабослышащего военного отказа от наследства. В результате он потерял права на свою квартиру и сбережения сына.

14 февраля у 95-летнего Николая Фадеевича Кизюна скончался сын Сергей. Уже 25 февраля в квартиру ветерана явились вдова сына Галина, ее сын и нотариус Федорченко. Они вручили пожилому мужчине документы, заявив, что это «последняя воля сына», и их срочно нужно подписать.

Нотариус явился к нему в квартиру без предупреждения. <…> Не были разъяснены последствия отказа от наследства, присутствовали посторонние лица, произведено злоупотребление доверием ветерана, — заявил адвокат ветерана Александр Зорин.

Правозащитник также указал на вопиющее нарушение законных сроков вступления в наследство. Нотариус выдал Галине свидетельство о владении автомобилем Volkswagen Touareg уже через 13 дней после смерти Сергея, хотя закон отводит на принятие наследства шесть месяцев.

Сейчас Николай Кизюн пытается оспорить действия, но судья трижды отказал в наложении запрета на выдачу свидетельства о наследстве снохе. Если решение не изменится, уже 15 августа ветерану грозит выселение. Примечательно, что нотариус Федорченко ранее фигурировал в сюжете «России 1», где пенсионеры обвиняли его в аналогичных действиях, приводивших к потере жилья. Сторона вдовы от комментариев отказалась.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин сообщал, что продажа унаследованного автомобиля может облагаться налогом на доходы физических лиц. Однако он отметил, что существуют способы снизить налоговую нагрузку. По его словам, в этом случае ключевым фактором является срок владения транспортным средством.