Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 23:28

Пожавший руку Путину ветеран может оказаться на улице

Baza: пожавшего руку Путину ветерана ВОВ Кизюна могут оставить без квартиры

Оформление удаленной сделки через нотариуса Оформление удаленной сделки через нотариуса Фото: Shutterstock/FOTODOM

Генерал-полковник в отставке, ветеран войны Николай Кизюн, известный по рукопожатию с президентом РФ Владимиром Путиным на параде Победы, рискует остаться без крыши над головой, пишет Telegram-канал Baza. Спустя всего 11 дней после смерти сына его сноха Галина с нотариусом Александром Федорченко добились от слабовидящего и слабослышащего военного отказа от наследства. В результате он потерял права на свою квартиру и сбережения сына.

14 февраля у 95-летнего Николая Фадеевича Кизюна скончался сын Сергей. Уже 25 февраля в квартиру ветерана явились вдова сына Галина, ее сын и нотариус Федорченко. Они вручили пожилому мужчине документы, заявив, что это «последняя воля сына», и их срочно нужно подписать.

Нотариус явился к нему в квартиру без предупреждения. <…> Не были разъяснены последствия отказа от наследства, присутствовали посторонние лица, произведено злоупотребление доверием ветерана, — заявил адвокат ветерана Александр Зорин.

Правозащитник также указал на вопиющее нарушение законных сроков вступления в наследство. Нотариус выдал Галине свидетельство о владении автомобилем Volkswagen Touareg уже через 13 дней после смерти Сергея, хотя закон отводит на принятие наследства шесть месяцев.

Сейчас Николай Кизюн пытается оспорить действия, но судья трижды отказал в наложении запрета на выдачу свидетельства о наследстве снохе. Если решение не изменится, уже 15 августа ветерану грозит выселение. Примечательно, что нотариус Федорченко ранее фигурировал в сюжете «России 1», где пенсионеры обвиняли его в аналогичных действиях, приводивших к потере жилья. Сторона вдовы от комментариев отказалась.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин сообщал, что продажа унаследованного автомобиля может облагаться налогом на доходы физических лиц. Однако он отметил, что существуют способы снизить налоговую нагрузку. По его словам, в этом случае ключевым фактором является срок владения транспортным средством.

наследство
нотариусы
ветераны
махинации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Делать было нечего»: Захарова высмеяла Запад перед саммитом на Аляске
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 14 августа 2025 года
Трамп дал Зеленскому обещание перед встречей с Путиным
«Хрюкающие подсвинки»: как Дмитрий Медведев ставит на место врагов России
В МЭА предупредили о колебаниях на рынке нефти
Спецслужбы Польши задержали украинца-диверсанта
Временные ограничения введены в одном из аэропортов России
Пожавший руку Путину ветеран может оказаться на улице
В Татарстане задержали курсантов военного училища из-за БПЛА
Поведение Зеленского на конференции в ФРГ вызвало вопросы в Сети
Депутат озвучил планы ВС России на две области на Украине
В Чечне завершены поиски пропавшего несколько дней назад мальчика
«Это просто позор»: кто убивает «Спартак», как спасти народную команду
Губернатор раскрыл число пострадавших при атаке ВСУ на Белгородский район
Овечкин символическим жестом открыл футбольный матч Кубка России
Запад предложил два места возможного саммита России, США и Украины
Взрыв на Сортировке: забытая трагедия 1988 года
Папа Лев XIV рассказал о своих ожиданиях от саммита на Аляске
Глава МИД Британии заявил на себя из-за развлечения с вице-президентом США
Минфин США сделал послабление для транзакций из России
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Татарская хрустящая лепешка: простая и быстрая катлама на сковороде
Общество

Татарская хрустящая лепешка: простая и быстрая катлама на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.