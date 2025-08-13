Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 03:31

Оживят почву и заменят удобрения: чем засадить огород после сбора урожая

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

После сбора урожая засадите огород сидератами — это естественный способ улучшить почву без химии! Они оживят почву и заменят удобрения.

Лучшие варианты: горчица белая (уничтожает проволочника и обогащает землю фосфором), фацелия (рыхлит грунт и снижает кислотность), овес с викой (насыщают азотом). Сейте густо, прямо по грядкам, не перекапывая, — когда растения достигнут 20–30 см, скосите и оставьте как мульчу.

До морозов зеленая масса перегниет, а корни улучшат структуру почвы. Для тяжелых глинистых грунтов подойдет рожь — ее мощные корни разрыхляют землю на глубину до 2 м. Если нет времени на сидерацию, замульчируйте грядки компостом или перепревшим навозом — это защитит почву от вымывания и промерзания.

Ранее стало известно, как продлить плодоношение огурцов до заморозков.

огороды
дачи
грядки
урожай
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат нашел способ поддержать ведущих семейный бизнес россиян
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 13 августа, без изменений
Раскрыта причина, по которой Киев не желает забирать военнопленных
«Инвестиция в здоровье»: меню в школьных столовых могут круто поменять
Делегация ХАМАС прибыла в Египет на переговоры
Стало известно, кто будет охранять Путина на Аляске
Ученые нашли на Камчатке исчезающий вид песцов
«Сложный вопрос»: в США предположили, к чему приведет встреча на Аляске
«Ударим сразу вглубь Польши»: после атаки на Калининград НАТО уже не будет
Обломки БПЛА рухнули на крышу 16-этажного дома в Волгограде
Известный стендап-комик рассказал, что работал на рынке за 50 рублей в день
Ким Чен Ын заверил Путина в полной поддержке России
В РФПИ оценили выдвижение Трампа на премию мира словами об ошибках Байдена
Совет улемов разрешил мусульманам России использовать ботокс
«Я тебя убью»: тюменец из-за ссоры напал на детей и избил их
СМИ раскрыли место встречи Трампа и Путина на Аляске
Крушение поезда с опасными грузами произошло в США
Заведено уголовное дело по факту избиения детей в медресе
Бьет наотмашь: почему главред RT Маргарита Симоньян так бесит Запад
Mash сообщил о взрывах в Волгоградской области
Дальше
Самое популярное
Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту
Общество

Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.