Оживят почву и заменят удобрения: чем засадить огород после сбора урожая

После сбора урожая засадите огород сидератами — это естественный способ улучшить почву без химии! Они оживят почву и заменят удобрения.

Лучшие варианты: горчица белая (уничтожает проволочника и обогащает землю фосфором), фацелия (рыхлит грунт и снижает кислотность), овес с викой (насыщают азотом). Сейте густо, прямо по грядкам, не перекапывая, — когда растения достигнут 20–30 см, скосите и оставьте как мульчу.

До морозов зеленая масса перегниет, а корни улучшат структуру почвы. Для тяжелых глинистых грунтов подойдет рожь — ее мощные корни разрыхляют землю на глубину до 2 м. Если нет времени на сидерацию, замульчируйте грядки компостом или перепревшим навозом — это защитит почву от вымывания и промерзания.

