09 сентября 2025 в 16:48

Сажайте сирень сейчас — уже в мае получите шапки цветов! Секрет укоренения

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Осенняя посадка сирени — залог буйного цветения уже следующей весной. Секрет укоренения в том, что в сентябре кустарник переходит в состояние покоя, направляя все силы на корневую систему, а не на наращивание листвы.

Прохладная погода и частые дожди обеспечивают естественный полив, а до морозов корни успевают адаптироваться, что гарантирует 100-процентную приживаемость. Для посадки выберите солнечное место без сквозняков с нейтральной почвой. Выкопайте яму 60×60 см, на дно насыпьте дренаж (щебень или битый кирпич), затем смесь грунта с перегноем, золой и суперфосфатом. Саженец установите так, чтобы корневая шейка была на 3–4 см выше уровня земли.

После посадки обильно полейте (2 ведра воды), замульчируйте торфом и обрежьте побеги на 2/3 для формирования крепкой кроны. Сажайте сирень сейчас — уже в мае получите шапки цветов! А через 2–3 года она превратится в роскошный куст, не требующий особого ухода.

Ранее была названа идеальная температура для посадки тюльпанов: весной будет буйство красок.

кустарники
растения
дачи
сады
Дарья Иванова
Д. Иванова
