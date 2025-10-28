Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 04:40

Стало известно о резком росте импорта товаров из соседней с Россией страны

Эксперт по логистике Попова: грузопоток из Китая в Россию вырос на 20%

Фото: Kostis Ntantamis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В преддверии праздников наблюдается рост грузопотока из Китая в Россию на 20%, заявила NEWS.ru гендиректор логистической компании Мария Попова. По ее словам, импортеры увеличивают объемы закупок и заранее приобретают нужные товары.

Логистическая отрасль фиксирует резкий всплеск спроса на доставку товаров из Китая в Россию. Основные причины — подготовка к масштабным национальным праздникам в КНР и предстоящие ноябрьские распродажи в РФ. В текущей ситуации участники рынка прогнозируют, что подорожания логистических услуг в ближайшие месяцы просто не избежать. К концу месяца объемы грузопотока из КНР могут подскочить на 20%, — сказала Попова.

Она отметила, что логисты столкнулись с трудностями за последние полгода. По ее словам, спрос на грузоперевозки снизился на 25%, что привело к значительному падению цен. Кроме того, подчеркнула эксперт, стоимость морских перевозок из Китая в Россию уменьшилась на 37%, тарифы на железнодорожные перевозки — более чем в два раза, а автоперевозки — на 22%, до девяти тысяч долларов за 20-тонный груз.

Однако этой осенью рынок скорректировался. Ставки на железнодорожный сегмент мультимодальных перевозок из Китая уже значительно выросли — на 9%. Отправка 20-футового контейнера сейчас обходится в $4,3 тысячи, а 40-футового — в $4,5 тысячи. При этом расценки на автоперевозки пока сохраняются на уровне $7,2–7,5 тысячи за стандартную 20-тонную фуру, — добавила Попова.

Она спрогнозировала, что рост цен на логистические услуги продлится до конца октября, а тарифы могут увеличиться на 21%. По словам эксперта, на ценообразование влияют не только сезонные факторы, но и смягчение кредитно-денежной политики Банка России, что может стимулировать импорт.

Ранее социотехник Яков Филевский сообщил о росте числа звонков от псевдокурьеров в России, которые предлагают доставить «заказ» из маркетплейсов. По его словам, новая схема обмана создает опасность для тысяч людей.

Китай
Россия
товары
праздники
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
