Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 06:37

МВД разъяснило правила использования автомобильных номеров с флагом

МВД: замена старых автомобильных номеров на новые с флагом не обязательна

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Владельцы транспортных средств, получившие государственные регистрационные знаки до изменения технических стандартов, не обязаны производить их замену, передает РИА Новости. В ведомстве пояснили, только вновь изготовленные номера для машин должны будут содержать изображение государственного флага России.

Обязанность по замене государственных регистрационных знаков, выданных до вступления в силу указанных изменений и соответствующих ранее действовавшей редакции стандарта, законодательством не предусмотрена, — сказано в публикации.

Ранее глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова заявила, что в России необходимо узаконить продажу «красивых» автомобильных номеров. Она отметила, что полученные от этого средства можно направить на социально значимые нужды: помощь ветеранам и многодетным семьям. По словам депутата, после начала спецоперации особенно востребованными стали номера серии «СВО», стоимость которых достигает 5 млн рублей.

До этого юрист Екатерина Романова заявила, что с ноября 2025 года камеры фотовидеофиксации начнут автоматически проверять наличие полиса ОСАГО. Если в базе данных не будет найден договор, владельцу придет штраф.

МВД
номера
автомобили
водители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 28 октября: инфографика
Почти 20 беспилотников заметили ночью над Россией
«Станет жертвой»: Польшу предупредили о рисках натравливания НАТО на Россию
Врач рассказала, при каких заболеваниях нельзя есть шаурму
Столтенберг раскрыл, как отказал «умоляющему» Зеленскому в 2022 году
Как не лишиться пенсии: когда выплаты могут заморозить, когда — прекратить
Российские военные перехватили переговоры ВСУ
МВД разъяснило правила использования автомобильных номеров с флагом
С Днем рождения комсомола — подборка бесплатных открыток к празднику
Гладков раскрыл детали атаки на белгородскую дамбу
Стало известно, являются ли негативные отзывы в Сети грехом
Простая и вкусная восточная выпечка: готовим узбекскую слоеную самсу
Еще один украинский дрон попытался атаковать Москву
«Умная ракета»: военэксперт о причинах неуязвимости «Буревестника»
6 главных фактов о российском электромобиле «Атом»: цена, старт продаж
Окружение 5,5 тысячи бойцов ВСУ в ДНР: успехи ВС РФ к утру 28 октября
Шойгу заявил о планах Запада разделить Россию на части
К чему снится переедание во сне: как понять важные сигналы организма
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 октября
Сумма выплат для неработающих пенсионеров изменится в 2026 году
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.