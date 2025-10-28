МВД разъяснило правила использования автомобильных номеров с флагом МВД: замена старых автомобильных номеров на новые с флагом не обязательна

Владельцы транспортных средств, получившие государственные регистрационные знаки до изменения технических стандартов, не обязаны производить их замену, передает РИА Новости. В ведомстве пояснили, только вновь изготовленные номера для машин должны будут содержать изображение государственного флага России.

Обязанность по замене государственных регистрационных знаков, выданных до вступления в силу указанных изменений и соответствующих ранее действовавшей редакции стандарта, законодательством не предусмотрена, — сказано в публикации.

Ранее глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова заявила, что в России необходимо узаконить продажу «красивых» автомобильных номеров. Она отметила, что полученные от этого средства можно направить на социально значимые нужды: помощь ветеранам и многодетным семьям. По словам депутата, после начала спецоперации особенно востребованными стали номера серии «СВО», стоимость которых достигает 5 млн рублей.

До этого юрист Екатерина Романова заявила, что с ноября 2025 года камеры фотовидеофиксации начнут автоматически проверять наличие полиса ОСАГО. Если в базе данных не будет найден договор, владельцу придет штраф.