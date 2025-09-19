В Думе оценили идею легальной продажи «красивых» автономеров Лантратова: на деньги от продажи красивых автономеров можно поддержать ветеранов

В России необходимо официально продавать «красивые» автомобильные номера, заявила председатель Комитета ГД по развитию гражданского общества Яна Лантратова. По ее словам, полученные средства можно потратить на социально значимые цели.

Депутат добавила, что после начала спецоперации особый ажиотаж вызвали номера серии «СВО». Цены на них начинаются от 150 тысяч рублей и могут доходить до 5 млн рублей. По ее словам, в Узбекистане система госаукционов для «красивых» номеров в 2021 году принесла почти $25 млн (более 2 млрд рублей) при всего 3 млн зарегистрированных автомобилях. В России зарегистрировано 53,8 млн машин, и потенциальный доход может составить $35 млрд (более 2,9 трлн рублей).

Эти деньги можно направить на социально значимые цели: поддержку ветеранов боевых действий и многодетных семей, — отметила Лантратова.

По ее словам, инициативу поддержал президент России Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2025 года действует новый ГОСТ, требующий обязательного нанесения государственного флага на все номерные знаки. Исключение составят лишь дипломатические номера.