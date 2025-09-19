«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 16:22

В Думе оценили идею легальной продажи «красивых» автономеров

Лантратова: на деньги от продажи красивых автономеров можно поддержать ветеранов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В России необходимо официально продавать «красивые» автомобильные номера, заявила председатель Комитета ГД по развитию гражданского общества Яна Лантратова. По ее словам, полученные средства можно потратить на социально значимые цели.

Депутат добавила, что после начала спецоперации особый ажиотаж вызвали номера серии «СВО». Цены на них начинаются от 150 тысяч рублей и могут доходить до 5 млн рублей. По ее словам, в Узбекистане система госаукционов для «красивых» номеров в 2021 году принесла почти $25 млн (более 2 млрд рублей) при всего 3 млн зарегистрированных автомобилях. В России зарегистрировано 53,8 млн машин, и потенциальный доход может составить $35 млрд (более 2,9 трлн рублей).

Эти деньги можно направить на социально значимые цели: поддержку ветеранов боевых действий и многодетных семей, — отметила Лантратова.

По ее словам, инициативу поддержал президент России Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2025 года действует новый ГОСТ, требующий обязательного нанесения государственного флага на все номерные знаки. Исключение составят лишь дипломатические номера.

Яна Лантратова
Госдума
автомобили
госномера
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичи пожаловались Собянину на непристойные светофоры
Камчатку продолжает трясти
Путин рассказал о характеристиках российской военной техники
В Минспорте РФ дали надежду спортсменам, выступающим в нейтральном статусе
Герой России не смог без слез смотреть видео боя с солдатом ВСУ
Трамп раскрыл, где встретится с Си Цзиньпином
Путин поздравил работников оборонного комплекса с Днем оружейника
Ресторан в центре Москвы оказался во власти дебошира
МИД России разочарован решением ООН по Газе
Глушко рассказал о главной ошибке сына, женившегося на экс-танцовщице
Россия выступила за снятие санкций СБ ООН с одной страны
«Надо развеивать заблуждения»: губернатор Филимонов высказался о мигрантах
Путин рассказал о росте производства российского вооружения в десятки раз
Пугачева, Чубайс, Макаревич: кто из врагов СВО продолжает зарабатывать в РФ
Путин высказался об окончании СВО
Путин объяснил, понадобится ли России современное вооружение после СВО
Украина показала 12-метровый подводный дрон-камикадзе «Толока»
Назван новый владелец Telegram-канала Baza
Ликвидация одной российской «Герани» обошлась ВСУ в $100 тыс.
Экс-депутат назвал главную опасность для Зеленского на Украине
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.