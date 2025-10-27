Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 23:23

Многолетник для забывчивых садоводов: покрывается сотнями ярких граммофончиков с заходом солнца

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мирабилис, известный как «ночная красавица», — удивительный многолетник для забывчивых садоводов, покоряющий своей загадочностью и невероятной выносливостью. Он засухоустойчив, растет на любой почве, не требует подкормок и устойчив к болезням.

Его главная уникальность — вечернее цветение: с заходом солнца куст покрывается сотнями ярких граммофончиков, которые источают интенсивный сладкий аромат до самого утра. Растение образует пышные кусты высотой до 1 метра с густой листвой, а его цветы могут быть разных оттенков — от белого и розового до малинового и лимонного, причем на одном кусте часто сочетаются разные цвета.

Цветение продолжается с июня до первых заморозков, создавая в саду волшебную атмосферу тропической ночи. Особенно любим мирабилис за способность расти в городских условиях и вдоль заборов, где другие цветы чахнут.

Ранее был назван цветок, который вырастает в синий ковер с пушистыми помпонами.

цветы
растения
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о состоянии Зрубаева после выписки из больницы
Военным в России хотят дать новые возможности для улучшения жилья
Киркоров следующий? Звезд «хоронят» после правды о Пугачевой: что они знают
«Этот гаденыш постарается сбежать»: российский генерал о Зеленском
Москву попытались атаковать беспилотниками
ЛУКОЙЛ объявил о продаже своих зарубежных активов
Развод с Рудневой, проблемы с весом, дочь: куда пропал актер Павел Сердюк
Захарова раскрыла главный секрет успеха БРИКС
«Просто онемела в тот момент»: Поргина о пророчестве Высоцкого и инсульте
В Британии потребовали запретить два популярных в этой стране продукта
На Украине оказался поврежден важный объект энергетики
Мужчина три дня не расставался с найденным кладом
Госпитализация, болезнь дочери, слова о патриотизме: как живет актер Збруев
«Зона убийства»: на Западе заметили смену характера боевых действий в ДНР
Блогерша сожгла паспорт на камеру и получила реальный срок
Как запоминать информацию быстрее: эффективные методы мнемоники
Россиян предупредили, какими номерами пользуются телефонные мошенники
Глава «Ленкома» раскрыл главный страх Караченцова
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Квашеная капуста с клюквой на зиму: полезная и вкусная закуска
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.