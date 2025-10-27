Многолетник для забывчивых садоводов: покрывается сотнями ярких граммофончиков с заходом солнца

Мирабилис, известный как «ночная красавица», — удивительный многолетник для забывчивых садоводов, покоряющий своей загадочностью и невероятной выносливостью. Он засухоустойчив, растет на любой почве, не требует подкормок и устойчив к болезням.

Его главная уникальность — вечернее цветение: с заходом солнца куст покрывается сотнями ярких граммофончиков, которые источают интенсивный сладкий аромат до самого утра. Растение образует пышные кусты высотой до 1 метра с густой листвой, а его цветы могут быть разных оттенков — от белого и розового до малинового и лимонного, причем на одном кусте часто сочетаются разные цвета.

Цветение продолжается с июня до первых заморозков, создавая в саду волшебную атмосферу тропической ночи. Особенно любим мирабилис за способность расти в городских условиях и вдоль заборов, где другие цветы чахнут.

