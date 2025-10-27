Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 09:31

Хватит мучиться с рассадой. Этот цветок с ароматом меда из семян вырастает в пышные лианы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хватит мучится с рассадой! Откройте для себя душистый горошек — идеальный цветок с ароматом меда и жасмина для ноябрьского посева, он из семян вырастает в пышные лианы с соцветиями, похожими на бабочки, и цветет с июня до поздней осени.

Его семена обладают удивительной морозостойкостью и требуют обязательной стратификации холодом для дружного прорастания. В конце ноября, когда почва уже подмерзнет, посейте семена на глубину 2–3 см, присыпьте заранее заготовленной землей и замульчируйте торфом. Весной вы получите крепкие всходы, которые быстро превратятся в пышные лианы с изящными цветами-бабочками всех оттенков розового, сиреневого, белого и бордового.

Он идеально подходит для вертикального озеленения, украшения беседок и создания душистых букетов. Этот цветок не требует особого ухода, главное — обеспечить ему опору и умеренный полив в засуху. Посадите душистый горошек под зиму и забудьте о хлопотах с рассадой.

Ранее был назван многолетник, который вырастает в облако голубых цветов: с ним у вас не будет проблем.

Дарья Иванова
Д. Иванова
