Хватит мучиться с рассадой. Этот цветок с ароматом меда из семян вырастает в пышные лианы

Хватит мучится с рассадой! Откройте для себя душистый горошек — идеальный цветок с ароматом меда и жасмина для ноябрьского посева, он из семян вырастает в пышные лианы с соцветиями, похожими на бабочки, и цветет с июня до поздней осени.

Его семена обладают удивительной морозостойкостью и требуют обязательной стратификации холодом для дружного прорастания. В конце ноября, когда почва уже подмерзнет, посейте семена на глубину 2–3 см, присыпьте заранее заготовленной землей и замульчируйте торфом. Весной вы получите крепкие всходы, которые быстро превратятся в пышные лианы с изящными цветами-бабочками всех оттенков розового, сиреневого, белого и бордового.

Он идеально подходит для вертикального озеленения, украшения беседок и создания душистых букетов. Этот цветок не требует особого ухода, главное — обеспечить ему опору и умеренный полив в засуху. Посадите душистый горошек под зиму и забудьте о хлопотах с рассадой.

