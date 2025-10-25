Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато

Куриная грудка — продукт универсальный, но многие отказываются от ее использования в выпечке, опасаясь сухости и пресного вкуса. Этот пирог кардинально меняет представление о возможностях белого мяса! Раскрываю секрет сочной, нежной начинки и идеального теста, которое прекрасно сочетается с курицей. Пирог получается на удивление сочным благодаря правильно подобранным соусам и специям, а золотистая сырная корочка добавляет ему не только визуальной привлекательности, но и насыщенного вкуса. Это блюдо доказывает, что из простых ингредиентов можно создать настоящий кулинарный шедевр, который понравится даже самым привередливым едокам и станет гордостью любой хозяйки.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 3 стакана муки, 1 стакан сметаны, 2 яйца, ½ стакана растительного масла, 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли, 2 ч. л. разрыхлителя; для начинки — 500 г куриного филе, 2 луковицы, 200 г твердого сыра, 2 ст. л. горчицы, 1 ст. л. лимонного сока, тимьян, перец, соль. Замесите тесто из указанных ингредиентов и разделите на 2 неравные части. Куриное филе нарежьте кубиками, лук — полукольцами, сыр натрите. Смешайте курицу с луком, горчицей, лимонным соком и специями. Большую часть теста раскатайте и выложите в форму, сформировав бортики. Равномерно распределите начинку, посыпьте сыром. Накройте оставшимся тестом, защипите края. Выпекайте 40–45 минут при 180 °C до золотистой корочки.

