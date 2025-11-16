Беру грудку, сыр и немного молока — пеку пирог «Новогодний»! Рецепт прост — станет звездой праздничного стола

Этот новогодний пирог с куриной грудкой и сыром станет настоящей звездой праздничного стола. Нежное дрожжевое тесто, сочная начинка с ароматными специями и тягучий сыр моцарелла создают потрясающую гармонию вкусов. Такой пирог хорош и в горячем, и в холодном виде, а его приготовление превращается в настоящее предновогоднее волшебство. Идеальное блюдо для тех, кто хочет удивить гостей чем-то особенным, но не любит сложных рецептов.

Для теста смешайте 250 мл теплого молока, 7 г сухих дрожжей, 30 г сахара, 1 ч. л. соли, 120 мл растительного масла и 1 яйцо. Постепенно добавьте 450 г муки, вымешивайте 10 минут. Для начинки обжарьте 500 г куриного филе с луком, добавьте нарезанный помидор и специи. Тесто разделите на две части, раскатайте. На одну часть выложите начинку и 250 г моцареллы, накройте второй частью, защипните края. Выпекайте 30–35 минут при 180°C.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.