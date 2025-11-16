Тыквенный суп, который полюбят даже скептики

Техника запекания тыквы с целой головкой чеснока раскрывает карамельные нотки, а обжаренный имбирь добавляет сложный аккорд — одновременно острый и согревающий. Аромат, наполняющий кухню, уже становится частью терапии против хандры.

Разогрейте духовку до 190 °C. Тыкву сорта «Хоккайдо» (600 г) нарежьте крупными дольками вместе с кожурой, выложите на противень вместе с неочищенной головкой чеснока. Сбрызните кунжутным маслом и запекайте 30 минут до появления темных карамельных краев. Отдельно в сотейнике обжарьте тонкие лепестки имбиря (3 см корня) на сливочном масле до золотистого оттенка. Извлеките мякоть тыквы и выдавите запеченный чеснок в бульон, добавьте имбирь с маслом, влейте 700 мл горячего бульона со щепоткой мускатного ореха. Пюрируйте и доведите до кремообразной консистенции, влив 100 мл кокосовых сливок.

