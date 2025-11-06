Вы пробовали запеканку «Харя»? Рецепт из трактира XIX века

Согласно кулинарной легенде, это блюдо с забавным названием создал трактирщик Харитон Поликарпов еще в дореволюционные времена. Для картофельного слоя понадобится 5-6 клубней картофеля, 150 мл сливок 33%, щепотка мускатного ореха.

Для овощной начинки: 500 г белокочанной капусты, 1 крупная луковица, 1 морковь, 100 г сладких яблок (например «голден»), 3 зубчика чеснока, 1 ч. л. тмина, 2 ст. л. топленого масла для жарки. Для соуса-заливки: 200 мл сметаны 20%, 1 куриное яйцо, 50 г тертого пармезана, пучок укропа. Для авторской крошки: 50 г грецких орехов, 30 г панировочных сухарей, 1 ст. л. оливкового масла.

Картофель очистите и нарежьте слайсами толщиной 2-3 мм, как для гратена. Не промывая крахмал, переложите в миску, полейте сливками, добавьте мускатный орех, соль и перец. Это гарантирует кремовую текстуру, а не сухую слоистость.

Для начинки нашинкуйте капусту, нарежьте лук полукольцами, а морковь и яблоко соломкой. На топленом масле обжарьте лук до прозрачности, добавьте тмин, затем морковь и капусту. Тушите под крышкой 10 минут до мягкости. В конце введите яблоко и пропущенный через пресс чеснок. Соберите блюдо в смазанной форме: половина картофеля, вся овощная начинка, оставшийся картофель. Взбейте сметану с яйцом и укропом, равномерно полейте верх. Смешайте пармезан, сухари и измельченные орехи с оливковым маслом, посыпьте сверху — это создаст хрустящую текстуру. Выпекайте при 180 °C около 50–55 минут, пока картофель не станет мягким, а корочка не приобретет насыщенный золотисто-ореховый оттенок. Эта «Харя» не требует дополнительного украшения — ее вид и аромат говорят сами за себя.

