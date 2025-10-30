Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 10:48

Проще не бывает: идеальный рулет из трех ингредиентов

Проще не бывает: идеальный рулет из трех ингредиентов Проще не бывает: идеальный рулет из трех ингредиентов Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приготовьте картофельное тесто, превратив 3 отварные и охлажденные картофелины в пюре без добавок. Вмешайте яйцо, 3 ложки картофельного крахмала вместо муки и щепотку мускатного ореха. Вы получите эластичное, нежное тесто. Раскатайте его в овал. Теперь о начинке: 3 рубленых яйца смешайте с 100 г тертого копченого сырка, 2 ст. л. сметаны и пучком укропа. Неожиданный штрих — добавьте чайную ложку горчицы с зернами для пикантности. Распределите начинку и аккуратно сверните рулет. А вот главный фокус: перед выпечкой острым ножом сделайте по всей поверхности рулета косые надрезы под углом 45 градусов, слегка растягивая полоски, чтобы получился эффект плетенки. Смажьте рулет взбитым желтком для золотистого блеска и выпекайте при 190 °C 30–35 минут до хрустящей корочки. Это блюдо не оставит равнодушным никого!

Ранее мы рассказывали про рецепты шведской кухни для уютных вечеров и праздничного стола

простые рецепты
быстрые рецепты
рецепты
рулеты
Оксана Головина
О. Головина
