Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 11:08

Рецепты шведской кухни для уютных вечеров и праздничного стола

Рецепты шведской кухни для уютных вечеров и праздничного стола Рецепты шведской кухни для уютных вечеров и праздничного стола Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что приходит на ум, когда вы слышите «шведская кухня»? Знаменитые фрикадельки из IKEA? Уютное кофе с булочкой с корицей? Вы на верном пути! Шведская кухня сегодня — это тренд на осознанное потребление, сезонные продукты и разумную простоту. Ее главный принцип — lagom. Это слово, которое невозможно перевести однозначно, означает «идеальное количество», «ровно столько, сколько нужно», «в меру». Lagom — это не про излишества, а про баланс и комфорт. Именно этот принцип делает шведские блюда такими адаптивными и привлекательными для современного человека. Мы отобрали рецепты, которые легко повторить, используя доступные продукты, но которые на 100% передают скандинавский дух.

Силсаллад — это классический шведский салат

Воздушная шведская булочка семла

Шведская картофельная запеканка с мясом

Влажный шведский яблочный пирог

Торт кладкака за час

Шведский форшмак

Шведский суп из сухофруктов

Пряный брусничный соус с лимонной ноткой

Шведские фрикадельки «Коттбуллар»

Рецепт рагу с мясом и картошкой

Силсаллад — это классический шведский салат

Этот салат легко собрать из отварного картофеля, свежего огурца и филе сельди, нарезанных небольшими кусочками. Пикантность блюду придают репчатый лук и укроп. Заправка на основе майонеза с добавлением лимонного сока обеспечивает нежную текстуру и сбалансированный вкус. По желанию состав салата обогащают вареным яйцом для большей питательности. Все ингредиенты аккуратно смешивают и обязательно охлаждают перед тем, как подать к столу.

Воздушная шведская булочка семла

Классическое тесто для этого десерта готовят из пшеничной муки, сахара, яйца, молока и сливочного масла с добавлением свежих дрожжей. Все ингредиенты тщательно замешивают до получения гладкой и эластичной массы, после чего оставляют в тепле для подъема.

Для миндальной начинки измельченный миндаль соединяют с сахаром и небольшим количеством молока, добиваясь консистенции мягкой пасты. Готовые выпеченные булочки слегка остужают, затем аккуратно срезают у них верхушки и частично удаляют мякиш, чтобы освободить место для начинки. Внутрь помещают приготовленную миндальную массу, а сверху украшают облаком взбитых сливок, которые придают десерту воздушность. Для усиления аромата иногда используют ванильный сахар.

Выпекают булочки до появления румяной золотистой корочки в разогретой духовке, затем охлаждают, наполняют начинкой и декорируют сливками.

Шведская картофельная запеканка с мясом

Возьмите несколько картофелин и корень пастернака. Их союз — это дань традиции: картофель создает сытную основу, а пастернак придает легкую ореховую сладость. Нарезайте овощи тонкими пластинами, не смывая крахмал: именно он поможет добиться идеальной текстуры блюда. Обжарьте говяжий фарш до румяной корочки — его насыщенный вкус придаст запеканке ту самую глубину, что отличает ее от других. В керамической форме соберите слоеный пирог: сначала половину картофеля с пастернаком, затем фарш с луком и оставшиеся овощи. Аккуратно, по стенке, влейте сливки и бульон — они проникнут в основу, создавая сочность. Под фольгой запеканка будет не жариться, а медленно томиться, становясь нежнейшей. А последние минуты без укрытия подарят ей золотистую хрустящую корочку, чей контраст с сочной начинкой и составляет главное волшебство. Подавайте блюдо прямо в форме, дав ему немного отдохнуть.

Шведская картофельная запеканка с мясом Шведская картофельная запеканка с мясом Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Влажный шведский яблочный пирог

К приготовлению стоит приступить с яблочной начинки. Крупные плоды необходимо очистить от кожуры и нарезать аккуратными кубиками. Чтобы они не потемнели, их следует сбрызнуть свежим лимонным соком. Далее яблочную нарезку посыпают сахаром, добавляют щепотку ароматной молотой корицы и осторожно перемешивают до равномерного распределения специй. Подготовленную таким образом фруктовую массу выкладывают в форму для запекания, слегка смазанную маслом.

Для песочной крошки в отдельной миске соединяют просеянную муку, сахарный песок и небольшую щепотку соли. К этим сухим ингредиентам добавляют охлажденное растопленное сливочное масло и яйцо, после чего быстро замешивают тесто рукам — оно получится довольно влажным и липким, что совершенно нормально. Эту рассыпчатую массу не нужно разравнивать идеально — ее следует пальцами или ложкой распределить поверх яблок живописными неровными фрагментами. Выпекают десерт в хорошо прогретой духовке до приобретения верхним слоем приятного золотисто-коричневого оттенка. Готовый пирог особенно хорош в теплом виде, с воздушной снежной шапкой из сахарной пудры.

Торт кладкака за час

Растопленное сливочное масло взбивают с сахаром, яйцами, молоком и ароматным ванильным сахаром до получения гармоничной смеси. Затем наступает очередь сухих ингредиентов: в чашу отправляют облако просеянной муки, аппетитный какао-порошок, разрыхлитель и совсем немного соли, после чего замешивают гладкое тесто. Его выливают в подготовленную форму. Секрет знаменитой хрустящей корочки рождается на сковороде, где будущий пирог, накрытый крышкой, печется с двух сторон. Если вы предпочитаете духовку, не забудьте в конце перевернуть его лопаткой — это и есть ключ к идеальной текстуре.

Торт кладкака за час Торт кладкака за час Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шведский форшмак

Филе слегка подкопченной или слабосоленой сельди очищают от кожицы и костей, после чего измельчают острым ножом или пропускают через мясорубку. Репчатый лук шинкуют максимально мелко и на несколько секунд заливают крутым кипятком, чтобы смягчить его остроту. Плавленый сырок классического вкуса без каких-либо добавок натирают на мелкой терке или тщательно разминают вилкой. Все подготовленные компоненты соединяют в общей массе, куда добавляют размягченное сливочное масло, щепотку черного перца и соль по вкусу, хотя последней зачастую требуется совсем немного. В результате получается удивительно нежная и однородная паста с приятным сливочным акцентом. Ее остается намазать на подрумяненные тосты из пшеничного хлеба и украсить веточкой свежего укропа или петрушки.

Шведский суп из сухофруктов

Классический шведский суп из сухофруктов готовится на основе смеси сушеных яблок, кураги, изюма и вишни. Эти плоды заливаются холодной водой и томятся на медленном огне до мягкости. Затем в ароматный отвар добавляется сахар и палочка душистой корицы, после чего суп-компот варится еще некоторое время, чтобы все вкусы объединились.

Готовый десерт традиционно подают теплым, дополнив его охлажденной сметаной или нежными сливками, которые создают приятный контраст.

Пряный брусничный соус с лимонной ноткой

Классический шведский брусничный соус начинается с подготовки свежих ягод, которые тщательно промываются и соединяются с мелко натертым ароматным имбирем. Смесь ставится на медленный огонь, куда сразу добавляется подобранная по вашему предпочтению сушеная трава — это могут быть как прованские, так и итальянские травы. После непродолжительной варки ягодную основу следует измельчить до однородности с помощью блендера, а затем обогатить яркими нотками лимонного сока и цедры. Для изменения вкусового акцента цитрусовую составляющую можно заменить на апельсиновую. На следующем этапе вводится сахар, после чего соус необходимо уваривать на маленьком огне при постоянном помешивании. Это позволит ему загустеть и приобрести идеальную консистенцию, не допуская пригорания.

Пряный брусничный соус с лимонной ноткой Пряный брусничный соус с лимонной ноткой Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шведские фрикадельки «Коттбуллар»

Классические фрикадельки в нежном соусе начинаются с приготовления основной мясной массы. Для этого потребуется смешать говяжий и свиной фарш с мелко натертым репчатым луком, пшеничными панировочными сухарями, предварительно размоченными в цельном молоке, и сырым куриным яйцом. Массу следует дополнить солью, молотым черным перцем и тертым мускатным орехом, после чего тщательно вымешать до однородности.

Из ароматного фарша формируются аккуратные шарики. Чтобы они получались ровными и не липли к ладоням, руки рекомендуется периодически смачивать холодной водой. Фрикадельки обжариваются на сливочном масле до появления румяной золотистой корочки.

Для соуса пшеничная мука соединяется венчиком с охлажденными сливками и мясным бульоном. Обжаренные фрикадельки погружаются в этот соус и томятся на огне несколько минут до полной готовности.

Рецепт рагу с мясом и картошкой

Для приготовления этого сытного блюда потребуется отварной картофель, мясо или колбаса, репчатый лук, яйцо, а также соль, перец и масло для обжаривания.

Картофель и мясная основа нарезаются аккуратными кубиками. Лук мелко шинкуется и пассеруется на разогретой сковороде до прозрачности. К золотистому луку добавляется нарезанный картофель и обжаривается до появления румяной корочки. Затем к нему присоединяется мясо, и вся масса прогревается на огне в течение нескольких минут, после чего приправляется солью и перцем.

Финальный штрих — введение в сковороду сырого яйца. Ингредиенты быстро перемешиваются, и блюдо держат на огне до полного приготовления яйца. Подают его, украсив свежей рубленой петрушкой.

Ранее мы рассказывали о том, как готовится настоящий советский гуляш с подливой.

рецепты
Швеция
национальная кухня
советы
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывшая невеста Баскова опубликовала фото с ним в постели
Стало известно, как Лазарев относится к Понаровской
С популярного эстрадного певца хотят взыскать 170 тысяч рублей
Супруги спалили дотла машину и подожгли банк после общения с мошенниками
В Кемерове местного жителя убили у бара
В Минцифры России выразили надежду на отсутствие крупных утечек данных
Пациента с пьяным отравлением напоили еще сильнее для спасения жизни
Под Челябинском подросток захлебнулся собственной рвотой
Прокуратура предотвратила вывод 18,5 млрд рублей из Домодедово
Сразу три военных вертолета совершили вынужденную посадку
Удары по Украине сегодня, 16 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Магнитные бури сегодня, 16 октября: что завтра, депрессия, низкое давление
Известный футболист оценил возвращение тренера Кононова в «Торпедо»
В Петербурге теща обвинила зятя в изнасиловании ребенка
Магнитные шарики едва не стали причиной смерти маленькой девочки
Хреновина из спелых томатов: натуральный рецепт без консервантов
Рецепты шведской кухни для уютных вечеров и праздничного стола
Две иностранки пытались вывезти меха из России на миллионы рублей
Суд вынес приговор по делу о хищениях на заводе «Телта»
Новак раскрыл, что не так с заявлением Трампа об Индии и российской нефти
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску
Общество

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.