05 октября 2025 в 10:05

Забудьте о селедке под шубой! Этот шведский салат в 100 раз лучше

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Силсаллад — это классический шведский салат, который сочетает в себе свежие овощи, нежные морепродукты и кремовую заправку. Для приготовления берут около 200 граммов вареного картофеля, нарезанного небольшими кубиками, и добавляют 150 граммов свежего огурца, мелко нарезанного для свежести. Основу белковой части составляют 250 граммов филе сельди, которые аккуратно нарезают и соединяют с овощами.

Для аромата в салат добавляют половину мелко нарезанной луковицы и несколько веточек свежего укропа. Заправляют силсаллад примерно двумя столовыми ложками майонеза, смешанного с чайной ложкой лимонного сока, чтобы придать блюду мягкую кремовую текстуру и легкую кислинку. Иногда добавляют вареное яйцо, нарезанное кубиками, чтобы салат стал более сытным и питательным.

Процесс приготовления простой: все ингредиенты аккуратно перемешивают, стараясь сохранить форму кусочков, и охлаждают перед подачей в холодильнике минимум 30 минут. Такой способ позволяет сохранить свежесть овощей и морепродуктов, а вкус силсаллада становится насыщенным и гармоничным.

Попробуйте приготовить силсаллад дома и ощутите настоящую шведскую кухню. Этот салат идеально подходит для легкого ужина, праздничного стола или летнего пикника, даря свежесть и гармонию вкусов в каждой ложке.

Ранее мы поделились рецептом испанской паэльи с курицей.

