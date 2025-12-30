Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 07:32

Устоять невозможно — хит застолья: закуска из картошки с селедкой на Новый год

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Приготовьте эффектную закуску из картошки с селедкой на Новый год. Перед ней устоять невозможно — абсолютный хит застолья!

Вкус получается идеальным: хрустящая ароматная картофельная основа и сочный пикантный салат с соленой селедкой, сладким горошком и луком. Это красиво, оригинально и очень вкусно!

Вам понадобится: 6–8 небольших отварных картофелин (в мундире), 200 г филе слабосоленой сельди, 100 г консервированного зеленого горошка, 1 небольшая красная луковица, 2-3 ст. л. майонеза, растительное масло, соль, черный перец, зелень для украшения. Картофель очистите от кожуры. Разогрейте духовку до 200 °C. Форму для маффинов смажьте маслом. В каждую ячейку положите по целой картофелине и с помощью дна стакана или толкушки аккуратно, но сильно надавите, чтобы получилась чашечка с углублением внутри. Смажьте чашечки маслом, посолите и запекайте 20–25 минут до золотистого цвета. Пока корзинки запекаются, смешайте мелко нарезанную селедку, горошек, мелко нарезанный лук и майонез, поперчите по вкусу. Дайте картофельным корзинкам остыть, затем наполните их селедочным салатом. Украсьте зеленью.

Ранее стало известно, как замариновать шампиньоны к Новому году: будут готовы за 4 часа.

Проверено редакцией
Читайте также
Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество
Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
На Новый год не экспериментирую, запекаю на горячее чесночную курицу: этот рецепт не подводит
Общество
На Новый год не экспериментирую, запекаю на горячее чесночную курицу: этот рецепт не подводит
А всего-то нужно пожарить яйца: если вы сделаете сельдь под шубой так, гости попадают в обморок от вкусноты и необычности
Общество
А всего-то нужно пожарить яйца: если вы сделаете сельдь под шубой так, гости попадают в обморок от вкусноты и необычности
Не шуба и не винегрет: салат «Копейки» с селедкой и картошкой — съедают до последней ложки
Общество
Не шуба и не винегрет: салат «Копейки» с селедкой и картошкой — съедают до последней ложки
Красная рыба по‑французски — звезда новогоднего стола: порадуйте гостей блюдом мечты
Общество
Красная рыба по‑французски — звезда новогоднего стола: порадуйте гостей блюдом мечты
картошка
селедка
рецепты
закуски
Дарья Иванова
Д. Иванова
Устоять невозможно — хит застолья: закуска из картошки с селедкой на Новый год Приготовьте эффектную закуску из картошки с селедкой на Новый год. Перед ней устоять невозможно — абсолютный хит застолья!
6-8 небольших отварных картофелин (в мундире)
200 г филе слабосоленой сельди
100 г консервированного зеленого горошка
1 небольшая красная луковица
2-3 ст. л. майонеза
растительное масло
соль, черный перец
>
Картофель очистите от кожуры. Разогрейте духовку до 200°C.
Форму для маффинов смажьте маслом. В каждую ячейку положите по целой картофелине и с помощью дна стакана или толкушки аккуратно, но сильно надавите, чтобы получилась «чашечка» с углублением внутри.
Смажьте чашечки маслом, посолите и запекайте 20-25 минут до золотистого цвета.
Пока корзинки запекаются, смешайте мелко нарезанную селедку, горошек, мелко нарезанный лук и майонез, поперчите по вкусу.
Дайте картофельным корзинкам остыть, затем наполните их селедочным салатом. Украсьте зеленью.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ford подал в Роспатент серию заявок на товарные знаки
Названа причина ударов коалиции во главе с Саудовской Аравией по Йемену
В Госдуме предложили изменить статус спецоперации на Украине
Россиянка раскаялась в убийстве своих детей трех и пяти лет
Названа неочевидная ошибка перед анализом крови на сахар
Плохая меткость спасла ребенка богатых родителей от мошенников
Быстрый и полезный салат с тофу для новогоднего настроения
Беременную Лерчек госпитализировали из-под домашнего ареста
ВСУ отказались идти в атаку на Харьковском направлении
Названа самая востребованная сфера для работодателей в 2025 году
Медведев подвел итоги 2025 года и назвал Зеленского «уродцем»
В Сирии представили новые купюры без изображения Асада
«Мрачный месяц катастрофы»: на Западе подвели итоги декабря для Украины
Воздушное сообщение ограничили в районе резиденции Трампа во Флориде
Забытое блюдо: постная закуска с черной редькой и кунжутом
Иран ответил на угрозы Трампа обещанием удара «за рамками воображения»
Авиакомпания раскрыла правду о «самолете-призраке» со 150 россиянами
Москвичам рассказали, какой высоты достигнет снежный покров к Новому году
Юрист раскрыл, можно ли вернуть изготовленную на заказ мебель
«Смертельные» рюкзаки, гибель штурмовиков: новости СВО на утро 30 декабря
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.