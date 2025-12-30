Устоять невозможно — хит застолья: закуска из картошки с селедкой на Новый год

Приготовьте эффектную закуску из картошки с селедкой на Новый год. Перед ней устоять невозможно — абсолютный хит застолья!

Вкус получается идеальным: хрустящая ароматная картофельная основа и сочный пикантный салат с соленой селедкой, сладким горошком и луком. Это красиво, оригинально и очень вкусно!

Вам понадобится: 6–8 небольших отварных картофелин (в мундире), 200 г филе слабосоленой сельди, 100 г консервированного зеленого горошка, 1 небольшая красная луковица, 2-3 ст. л. майонеза, растительное масло, соль, черный перец, зелень для украшения. Картофель очистите от кожуры. Разогрейте духовку до 200 °C. Форму для маффинов смажьте маслом. В каждую ячейку положите по целой картофелине и с помощью дна стакана или толкушки аккуратно, но сильно надавите, чтобы получилась чашечка с углублением внутри. Смажьте чашечки маслом, посолите и запекайте 20–25 минут до золотистого цвета. Пока корзинки запекаются, смешайте мелко нарезанную селедку, горошек, мелко нарезанный лук и майонез, поперчите по вкусу. Дайте картофельным корзинкам остыть, затем наполните их селедочным салатом. Украсьте зеленью.

