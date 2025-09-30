Настоящая Испания на вашей кухне — рецепт паэльи

Паэлья с курицей и овощами — это яркое испанское блюдо, которое сочетает в себе насыщенный вкус мяса, свежие овощи и ароматные специи. Основу блюда составляют около 500–600 граммов куриного филе или бедер, которые делают паэлью сытной и питательной. Овощной компонент, включающий один крупный болгарский перец, одну морковь и полстакана замороженного зеленого горошка, придает блюду не только яркую цветовую палитру, но и полезные витамины.

Сердцем аутентичной паэльи является специальный рис, для которого потребуется примерно 1,5 стакана крупы, — именно он идеально впитывает вкус бульона и специй, не превращаясь в кашу. Характерный аромат блюду придают 2–3 зубчика чеснока, чайная ложка копченой паприки, несколько нитей шафрана и 2–3 столовые ложки оливкового масла, которые вместе создают тот самый неповторимый испанский акцент.

Процесс приготовления поражает своей простотой: курицу, нарезанную порционными кусочками, обжаривают до золотистой корочки, затем к ней добавляют овощи и рис. Все ингредиенты тушатся на медленном огне в течение 20–25 минут до полной готовности риса. Благодаря этому паэлья сохраняет сочность курицы и яркость овощей, а рис приобретает неповторимый аромат.

Подавайте паэлью с курицей и овощами с долькой лимона и свежей зеленью, чтобы подчеркнуть вкус. Это блюдо идеально подходит для семейного обеда или праздничного ужина, сочетая традиции Испании и домашний уют.

