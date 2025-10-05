Воздушная шведская булочка семла: как облако из сливок и миндаля

Воздушная шведская булочка семла: как облако из сливок и миндаля

Семла — это традиционная шведская булочка, которая сочетает в себе мягкое дрожжевое тесто, ароматный миндальный крем и легкие взбитые сливки. Для теста используют 250 граммов муки, 50 граммов сахара, одно яйцо, 50 миллилитров молока и 50 граммов сливочного масла, а также 10 граммов свежих дрожжей, замешивая все до однородной консистенции и оставляя подниматься в теплом месте.

Начинку готовят из 100 граммов молотого миндаля, смешанного с 50 граммами сахара и небольшим количеством молока до пастообразного состояния. После выпечки верхушки булочек аккуратно срезают и ложкой немного вынимают мякиш, чтобы наполнить их миндальной массой. Сверху выкладывают около 150 граммов взбитых сливок, которые придают десерту нежность и легкость. Иногда добавляют немного ванильного сахара, чтобы подчеркнуть аромат.

Процесс приготовления семлы простой: булочки выпекают при 180 градусах около 15–20 минут до золотистой корочки, затем остужают, наполняют начинкой и украшают сливками. Такой способ позволяет сохранить мягкость теста и нежную текстуру крема.

Попробуйте приготовить семлу дома и ощутите настоящую шведскую кухню. Этот десерт идеально подходит для уютного чаепития, праздничного стола или сладкого семейного завтрака.

Ранее мы поделились рецептом хинкали.