Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 08:30

Шведский форшмак — небанальный перекус на каждый день

Шведский форшмак — небанальный перекус на каждый день Шведский форшмак — небанальный перекус на каждый день Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Настоящий шведский форшмак — это не просто старая привычная сельдь под шубой, а современная нежная и пикантная закуска с плавленым сыром, которую легко приготовить дома даже в утренней спешке. Вкус у него получается мягким, кремовым и совсем не раздражает резкими нотами — идеально для тех, кто ищет легкий, но сытный вариант для быстрого перекуса или семейного застолья.

Сельдь (филе — 200 г), уже подкопченную или слабосоленую, очищают от кожи и костей, затем мелко рубят ножом или перекручивают через мясорубку. Лук (репчатый — 1 небольшая головка) шинкуют как можно мельче и ошпаривают кипятком, чтобы убрать лишнюю жгучесть. Плавленый сыр (желательно классический, без добавок — 100 г) натирают на мелкой терке или разминают вилкой. Все ингредиенты перемешивают, добавляют размягченное сливочное масло (25 г), щепотку перца, а соль — по вкусу, но обычно ее требуется совсем немного. Паста получается очень нежной, без крупинок, с приятным сливочным оттенком. Остается только намазать ею подсушенные ломтики хлеба (пшеничный — 2 ломтика) и добавить немного зелени (укроп или петрушку).

Шведский форшмак — отличный способ удивить гостей необычным, но знакомым вкусом, особенно если хочется чего-то легкого и питательного одновременно. Вкусная, простая и быстрая в приготовлении закуска станет вашим маленьким кулинарным открытием — попробуйте приготовить и поделитесь впечатлениями!

Ранее мы делились рецептом зимнего блюда с Родопских гор.

Читайте также
Обалденная икра по-турецки патлыджан эзмеси. Намазываю на поджаренный хлеб или подаю к мясу — вкусно и просто
Общество
Обалденная икра по-турецки патлыджан эзмеси. Намазываю на поджаренный хлеб или подаю к мясу — вкусно и просто
Самые ароматные булочки к супу. Сыр, чеснок и горстка муки. Невероятно вкусные и румяные
Общество
Самые ароматные булочки к супу. Сыр, чеснок и горстка муки. Невероятно вкусные и румяные
Что едят чехи в праздники и будни? Готовим говяжью вырезку по-новому
Семья и жизнь
Что едят чехи в праздники и будни? Готовим говяжью вырезку по-новому
Такие вкусные блинчики вы еще не ели! Белорусские налистники с творогом
Семья и жизнь
Такие вкусные блинчики вы еще не ели! Белорусские налистники с творогом
Не шарлотка: влажный шведский яблочный пирог
Семья и жизнь
Не шарлотка: влажный шведский яблочный пирог
закуски
рецепты
национальная кухня
кулинария
Швеция
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт объяснил вывод из оборота карт Visa и Mastercard
Крупный сбой произошел на одной из линий московского метро
«Пусть сами идут»: Мерца и Писториуса отправили в ВСУ
Гидрометцентр предупредил москвичей о похолодании
Аналитик раскрыл опасность переговоров Путина и Зеленского для Украины
Смертельно опасный вид клопа укусил россиянина в Таиланде
Шведский форшмак — небанальный перекус на каждый день
«Видят гробы, покрытые желтым и голубым»: рэпер Серега о боях на Украине
«Игры с огнем»: сенатор предупредил Киев о последствиях ударов по ЗАЭС
Эчпочмак: татарский пирожок-треугольник — сочный и очень вкусный!
Дана Борисова отдала дочь на перевоспитание в деревню
В США утвердили проект истребителя нового поколения
Инфекционист развеял устоявшийся миф о лечении хламидиоза
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 октября
Юрист объяснила, что делать при оформлении мошенниками кредита
ФАС «урезает» тарифы ЖКХ: за какие услуги теперь будем платить меньше
«Бойцы-зомби» на передовой, отступление ВСУ: новости СВО к утру 8 октября
Мошенники придумали необычную схему обмана через лотерею
«Не могу туда вернуться»: британский боец СВО раскрыл, почему сжег паспорт
В Бельгии выразили опасения из-за якобы появления дронов над заводами
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.