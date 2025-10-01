Картофель, зелень, брынза — простые секреты болгарского пататника

Когда за окном морозно и хочется тепла, на выручку приходит болгарский пататник — настоящее зимнее блюдо родом с Родопских гор. Болгарский пататник в домашних условиях получается невероятно ароматным и сытным, ведь это пирог или запеканка из тертого картофеля с луком, перцем, мятой и брынзой, который легко приготовить даже начинающему повару.

Чтобы повторить болгарский пататник в домашних условиях, натрите на крупной терке 1,5 кг картофеля и 2 средние луковицы, добавьте нарезанный сладкий перец, 4 яйца, соль, перец, 2 столовые ложки сушеной мяты (или свежей по вкусу), немного растительного масла. Все тщательно перемешайте. Брынзу (200–300 г) натрите отдельно или разомните руками, добавьте в картофельную массу, если любите более насыщенный вкус. Форму для запекания смажьте сливочным маслицем, выложите начинку, а сверху разложите еще кусочки маслица и готовьте в прогретой до 220 °С духовке 40–45 минут до золотистой хрустящей корочки. Подавайте пататник горячим или теплым — с йогуртом, сметаной или просто так.

Вариантов пататника множество: с луком и мятой, брынзой, болгарским перцем, иногда даже с кусочками мяса или без теста, как большая картофельная лепешка. Это блюдо отлично хранится в холодильнике и успешно разогревается на следующий день. Попробуйте болгарский пататник дома — и вы поймете, почему это блюдо так любили в горах Болгарии: просто, сытно, вкусно и по-домашнему уютно!

