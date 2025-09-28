Шопский салат с брынзой — простое блюдо для ужина

Болгарский шопский салат — это яркое, свежее и очень ароматное блюдо, которое символизирует лето и свежесть овощей. Главная особенность салата — сочетание спелых помидоров, огурцов, сладкого перца, лука и традиционного брынзового сыра. Он отличается легкостью и питательностью, а благодаря свежим овощам насыщен витаминами и микроэлементами.

Для приготовления берут 3 спелых помидора, 2 огурца, 1 сладкий перец, половину красной луковицы, 100 граммов брынзы и 2 столовые ложки оливкового масла. Овощи нарезают крупными кубиками, слегка солят и перемешивают с маслом. Сыр крошат сверху, а салат украшают свежей зеленью. Такой шопский салат получается сочным, свежим и ярким на вкус.

Секрет идеального салата — в спелости овощей и правильной подаче. Он прекрасно сочетается с мясом на гриле, свежим хлебом или как самостоятельное блюдо в летний день. Шопский салат с брынзой легко готовить дома, и он всегда радует своим насыщенным вкусом и красочным видом.