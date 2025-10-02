Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 15:25

5 минут на зажарку, и шедевр готов! Куриный супчик с плавленым сыром — идеально на каждый день

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот суп я открыла для себя, когда нужно было срочно приготовить что-то сытное и вкусное, а времени совсем не было. Сочетание нежного куриного бульона и плавленого сырка оказалось просто волшебным! Суп получается кремовым, насыщенным, с легкой сырной ноткой. А хрустящие чесночные сухарики добавляют ему пикантности. Теперь это наше семейное блюдо на все случаи жизни — и когда нужно согреться в промозглый день, и когда просто хочется вкусного супчика. Готовится он всего за полчаса.

Нам понадобится: 500 г куриного филе, 2 плавленых сырка, 4 картофелины, 1 морковь, 1 луковица, 200 г белого хлеба, 2 зубчика чеснока, зелень, соль, перец. Курицу заливаем 2 л воды, варим 20 минут.

Лук и морковь режем, обжариваем до мягкости. Картофель нарезаем кубиками, добавляем в бульон. Через 10 минут кладем зажарку.

Сырки натираем на терке, добавляем в суп, помешивая до растворения. Солим, перчим. Для сухариков хлеб режем кубиками, смешиваем с давленым чесноком, подсушиваем на сковороде. Подаем суп с сухариками и зеленью.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4-х ингредиентов.

