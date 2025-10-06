Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 10:10

Пряный брусничный соус с лимонной ноткой — рецепты для гурманов

Для приготовления шведского брусничного соуса потребуется 200 г брусники, 100 г сахара, 20 г цедры лимона, 100 мл сока лимона, 30 г имбиря и сухие травы на ваш вкус. Имбирный корень натрите на мелкой терке. Ягоды тщательно промойте, соедините с тертым имбирем и поставьте вариться на медленном огне.

По вкусу добавьте ароматную травяную смесь — подойдут как прованские, так и итальянские травы. Варите ягоды 10–15 минут, затем измельчите массу в блендере и вмешайте лимонный сок и цедру. Если хотите, можно заменить лимонные ингредиенты на апельсиновые, чтобы придать соусу новые оттенки вкуса.

Всыпьте сахар и продолжайте выпаривать соус на маленьком огне около 25 минут, не забывая регулярно помешивать, чтобы масса не пригорела и приобрела густую консистенцию. В итоге получится насыщенный ароматный соус с легкой пряной горчинкой, который прекрасно дополнит как мясные, так и десертные блюда.

Ранее мы поделились рецептом немецкого марципана.

