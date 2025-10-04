Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 15:27

Готовим за 10 минут: универсальный соус который подойдет к любому блюду

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ананасовый спайси соус представляет собой оригинальную комбинацию сладких и острых вкусов с экзотическими нотками. Этот соус отличается насыщенным вкусом с гармоничным балансом сладости ананаса и пикантной остроты перца чили. Универсальность позволяет использовать его для мясных, рыбных блюд и вегетарианских закусок.

Для приготовления потребуется: 300 г свежего или консервированного ананаса, 6 шт. красного перца чили, 150 г оливкового масла, 30 г рисового уксуса, 100 г сладкого соуса чили, 15 г паприки. Ананас измельчают в блендере до состояния пюре. Перец чили очищают от семян и мелко нарезают. Соединяют ананасовое пюре с перцем, добавляют оливковое масло, рисовый уксус и соус чили. Тщательно перемешивают до однородной консистенции. Добавляют паприку для цвета и аромата. Секрет успеха заключается в регулировании остроты — количество перца можно уменьшить или увеличить по вкусу. Соус можно процедить через сито для более нежной текстуры. Подают охлажденным к горячим и холодным блюдам.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

