Готовим за 10 минут: универсальный соус который подойдет к любому блюду

Ананасовый спайси соус представляет собой оригинальную комбинацию сладких и острых вкусов с экзотическими нотками. Этот соус отличается насыщенным вкусом с гармоничным балансом сладости ананаса и пикантной остроты перца чили. Универсальность позволяет использовать его для мясных, рыбных блюд и вегетарианских закусок.

Для приготовления потребуется: 300 г свежего или консервированного ананаса, 6 шт. красного перца чили, 150 г оливкового масла, 30 г рисового уксуса, 100 г сладкого соуса чили, 15 г паприки. Ананас измельчают в блендере до состояния пюре. Перец чили очищают от семян и мелко нарезают. Соединяют ананасовое пюре с перцем, добавляют оливковое масло, рисовый уксус и соус чили. Тщательно перемешивают до однородной консистенции. Добавляют паприку для цвета и аромата. Секрет успеха заключается в регулировании остроты — количество перца можно уменьшить или увеличить по вкусу. Соус можно процедить через сито для более нежной текстуры. Подают охлажденным к горячим и холодным блюдам.

