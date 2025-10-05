Клуб «Валдай»
Как в IKEA: шведские фрикадельки «Коттбуллар» — секрет вкуса раскрыт

В чем секрет приготовления шведских фрикаделек, которые мы все так любили есть в IKEA? Рецепт ищите на NEWS.ru. Ингредиенты: 600 г фарша (говядина/свинина), 1 средняя луковица, 50 г пшеничных панировочных сухарей, 150 мл цельного молока, 1 куриное яичко. Приправы: соль, перец черный молотый, мускатный орех тертый.

Фрикадельки в соусе готовим так: трем на терке, соединяем с фаршем, яйцами и панировочными сухарями, которые нужно предварительно залить молочком. Добавляем специи, тщательно перемешиваем и формируем шарики диаметром 3–4 см. Чтобы мясо не прилипало к рукам, нужно периодически окунать их в воду. Жарим фрикадельки из фарша на сливочном масле, пока не образуется золотистая корочка.

Далее делаем соус в домашних условиях: смешиваем венчиком 15 г пшеничной муки с 200 мл охлажденных сливок и 150 мл мясного бульона. После по рецепту фрикаделек шарики погружаем в соус и готовим на огне 5–7 минут. Все! Ностальгируем по IKEA и планируем поездку в Швецию.

До этого NEWS.ru писал, как испечь французские круассаны из слоеного теста.

