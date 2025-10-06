Не шарлотка: влажный шведский яблочный пирог

Начните с подготовки яблок. Очистите и нарежьте кубиками четыре-пять крупных плодов. Сбрызните их столовой ложкой лимонного сока, чтобы сохранили цвет. Присыпьте двумя столовыми ложками сахара, добавьте чайную ложку молотой корицы, аккуратно перемешайте. Выложите яблочную массу в емкость для запекания, слегка смазанную маслом. В глубокой посуде соедините 150 г муки, столько же сахара и щепотку соли. Затем введите одно яйцо и 100 граммов растопленного сливочного масла. Полученную массу хорошо перемешайте — она будет довольно липкой, это нормально. Распределите тесто руками или ложкой поверх яблок, не стараясь сделать идеально ровный слой. Отправьте форму в разогретую до 175 градусов духовку на 35–40 минут, пока верх не станет золотисто-коричневым. Подавайте пирог теплым, посыпав сахарной пудрой.

