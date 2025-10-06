Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 12:33

Не шарлотка: влажный шведский яблочный пирог

Не шарлотка: влажный шведский яблочный пирог Не шарлотка: влажный шведский яблочный пирог Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Начните с подготовки яблок. Очистите и нарежьте кубиками четыре-пять крупных плодов. Сбрызните их столовой ложкой лимонного сока, чтобы сохранили цвет. Присыпьте двумя столовыми ложками сахара, добавьте чайную ложку молотой корицы, аккуратно перемешайте. Выложите яблочную массу в емкость для запекания, слегка смазанную маслом. В глубокой посуде соедините 150 г муки, столько же сахара и щепотку соли. Затем введите одно яйцо и 100 граммов растопленного сливочного масла. Полученную массу хорошо перемешайте — она будет довольно липкой, это нормально. Распределите тесто руками или ложкой поверх яблок, не стараясь сделать идеально ровный слой. Отправьте форму в разогретую до 175 градусов духовку на 35–40 минут, пока верх не станет золотисто-коричневым. Подавайте пирог теплым, посыпав сахарной пудрой.

Ранее мы писали о том, как приготовить нежную творожную запеканку «Цитрусовый бриз» с хрустящим топингом

Читайте также
Открыла для себя корейские пончики — нежные и совсем не жирные! Хрустящие завитушки
Общество
Открыла для себя корейские пончики — нежные и совсем не жирные! Хрустящие завитушки
Обалденное печенье «Сырные хвостики». Всего 20 минут — и миллион восторгов! 5 ингредиентов и сыр
Общество
Обалденное печенье «Сырные хвостики». Всего 20 минут — и миллион восторгов! 5 ингредиентов и сыр
Шведская картофельная запеканка с мясом для холодного вечера
Семья и жизнь
Шведская картофельная запеканка с мясом для холодного вечера
Простейшие картофельные кнедлики из трех ингредиентов
Семья и жизнь
Простейшие картофельные кнедлики из трех ингредиентов
Этот шикарный суп готовится просто! Нужен бекон, копченая курица и кукуруза
Общество
Этот шикарный суп готовится просто! Нужен бекон, копченая курица и кукуруза
рецепты
быстрый рецепт
простой рецепт
Швеция
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дизайнер раскрыла, почему в моду вошел русский стиль
Медик рассказала, как поддержать психическое здоровье
Лекорню объяснил, почему решил уйти в отставку
Политолог оценил сенсационные слова Меркель о вине Прибалтики в СВО
Прокуратура Польши заняла неожиданную позицию по делу «Северных потоков»
Налет БПЛА на Крым, фосфорные бомбы, пожар на НПЗ: ВСУ атакуют РФ 6 октября
Мостовой раскритиковал судейство в матче ЦСКА — «Спартак»
«Отсчет начался»: Макрона призвали уйти в отставку вслед за Лекорню
Злоумышленники разгромили на кладбище могилы бойцов СВО
Назван лидер голосования за новое изображение на купюре в 500 рублей
Родригез подал в суд на экс-супругу, которую бросил по телефону
Российский хоккеист наградил ветеранов СВО и стал врагом Киева
Журналист Ниязматов умер на 85-м году жизни
Избившего собаку-инвалида москвича доставили в полицию
Политолог оценил шансы Макрона удержаться у власти
Ветеран ЦСКА объяснил высокую результативность матча «Динамо» — «Локомотив»
Россиянка родилась без носа и жила так 14 лет
Стилист дала советы, как правильно носить винтажные вещи
Решетников раскрыл, как высокие ставки повлияли на экономику России
Спасатель оценил шансы найти живой пропавшую в Красноярском крае семью
Дальше
Самое популярное
Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Общество

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.