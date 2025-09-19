Нежная творожная запеканка «Цитрусовый бриз» с хрустящим топингом

Для основы: 600 г творога 9%, 3 яйца категории C0, 100 г ванильного сахара, цедра одного апельсина, 50 г манной крупы, 100 мл миндального молока, щепотка соли. Для топинга: 1 красный грейпфрут, 50 г тростникового сахара, 50 г крошки имбирного печенья. Творог взбить с яйцами и ванильным сахаром до кремообразной консистенции. Манную крупу залить миндальным молоком на 15 минут, затем соединить с творожной массой, добавить цедру. На раскалённой сковороде растопить тростниковый сахар до карамели, выложить тонкие дольки грейпфрута и готовить 2 минуты. Форму смазать маслом, выложить творожную основу, сверху распределить карамелизированный грейпфрут и посыпать имбирной крошкой. Выпекать при 180 ℃ 35 минут. Дать остыть в приоткрытой духовке для сохранения текстуры.

Ранее мы рассказывали про Хранение урожая зимой: как сберечь овощи свежими до весны