Возьмите 6-7 картофелин и 1 корень пастернака. Их союз — это не случайность, а традиция: картофель дает сытную основу, а пастернак — тонкую ореховую сладость. Нарежьте их тонкими пластинами, не промывая: склеивающий их крахмал необходим для идеальной текстуры. Обжарьте 300 г говяжьего фарша до румяной корочки, именно он даст тот самый глубинный вкус, который отличает эту запеканку от всех прочих. В глубокой керамической форме создайте слоеный пирог. Сначала — половина картофеля и пастернака, затем — весь обжаренный фарш с луком, и, наконец, оставшиеся овощи. Не просто влейте, а осторожно подлейте по стенке 200 мл сливок и 100 мл бульона. Под фольгой блюдо будет не жариться, а именно томиться, становясь невероятно нежным. Финальные 20 минут без укрытия подарят ему золотистую, хрустящую верхушку, контраст которой с сочной начинкой и составляет главное волшебство. Подавайте прямо в форме, дав ему немного устояться.

Ранее мы писали о том, как приготовить диетические зразы «Птичье молоко»