Для приготовления вам понадобится 600 г куриного филе, 1 яичный желток, 1 ст. ложка кукурузного крахмала, соль и белый перец для фарша. Для начинки возьмите 1 крупный цукини весом около 300 г, 1 ст. ложку сливочного масла, 100 г сливочного сыра типа «крем-брюле», щепотку мускатного ореха и пучок свежего шнитт-лука. Для соуса подготовьте 200 мл густой сметаны, 50 мл жирных сливок, 1 ч. ложку вустерского соуса и несколько капель ароматного трюфельного масла по желанию.

Превратите куриную грудку в фарш двойного прокручивания. Смешайте его с яичным желтком, щепоткой белого перца и крахмалом. Для начинки натрите цукини, пассеруйте на сливочном масле с мускатным орехом до мягкости. Соедините с плавленым сыром и измельченным шнитт-луком. Сформируйте из фарша тонкие лепешки, в центр каждой поместите охлажденную начинку, сделайте аккуратные котлетки. Обжарьте до едва золотистой корочки. Смешайте сметану со сливками, вустерским соусом и трюфельным маслом. Залейте зразы и запекайте при 170 °C ровно 22 минуты до кремовой текстуры.

