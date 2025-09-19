Празднование Дня города в Москве
Диетические зразы «Птичье молоко»: куриное филе с начинкой из цукини

Диетические зразы «Птичье молоко»: куриное филе с начинкой из цукини

Для приготовления вам понадобится 600 г куриного филе, 1 яичный желток, 1 ст. ложка кукурузного крахмала, соль и белый перец для фарша. Для начинки возьмите 1 крупный цукини весом около 300 г, 1 ст. ложку сливочного масла, 100 г сливочного сыра типа «крем-брюле», щепотку мускатного ореха и пучок свежего шнитт-лука. Для соуса подготовьте 200 мл густой сметаны, 50 мл жирных сливок, 1 ч. ложку вустерского соуса и несколько капель ароматного трюфельного масла по желанию.

Превратите куриную грудку в фарш двойного прокручивания. Смешайте его с яичным желтком, щепоткой белого перца и крахмалом. Для начинки натрите цукини, пассеруйте на сливочном масле с мускатным орехом до мягкости. Соедините с плавленым сыром и измельченным шнитт-луком. Сформируйте из фарша тонкие лепешки, в центр каждой поместите охлажденную начинку, сделайте аккуратные котлетки. Обжарьте до едва золотистой корочки. Смешайте сметану со сливками, вустерским соусом и трюфельным маслом. Залейте зразы и запекайте при 170 °C ровно 22 минуты до кремовой текстуры.

Ранее мы рассказывали про Оригинальные рецепты маринованных грибов с изюминкой

рецепты
средиземноморская диета
похудение
советы
кабачки
Оксана Головина
О. Головина
