16 ноября 2025 в 14:26

Суд оштрафовал россиянку за продажу товаров с сатанистской символикой

В Ростове-на-Дону женщину оштрафовали на 2 тыс. рублей за эзотерические товары

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Жительница Ростова-на-Дону была оштрафована на 2 тыс. рублей за распространение товаров с сатанистской (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) символикой, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». Женщина предоставляла эзотерические услуги — в частности, занималась «открытием чакр», гаданиями и изготовлением персональных оберегов.

В начале ноября Октябрьский районный суд рассматривал дело 31-летней Ирины Б. Ее обвинили в демонстрации экстремистской символики. Согласно следствию, женщина выкладывала на маркетплейсе панно, картины и бижутерию с запрещенными изображениями. По данным канала, обвиняемая работает брокером и занимается оформлением займов под залог недвижимости.

Ранее заключенный колонии в Форносово в Ленинградской области был оштрафован за татуировки со свастикой и другой нацистской символикой. Мужчина, отбывающий наказание за убийство, выплатит 1,5 тыс. рублей за то, что его сокамерники «морально пострадали».

До этого сообщалось, что в Татарстане житель по имени Артур Кадыров оказался в суде после размещения символа свастики в социальных сетях. Ему назначили штраф в размере 2 тыс. рублей.

