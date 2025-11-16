С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Знаете, какой салат никогда не затеряется среди других? Тот, в котором есть своя изюминка, своя магия. «Абсент» — именно такой. Это не просто слоеный салат, а настоящая симфония вкусов, где нежная курица, сладкий чернослив, хрустящие орехи и свежее яблоко создают удивительно гармоничный и богатый букет. Он одновременно и сытный, и свежий, и с приятной сладостью. Этот салат — идеальный способ удивить гостей и сделать любой ужин по-настоящему праздничным. Поверьте, после первой же пробы вы поймете, почему он получил такое интригующее название.

Для приготовления возьмите 350 г отварной куриной грудки, 200 г чернослива, 2 отварных яйца, 1 свежее яблоко, 100 г твердого сыра, 100 г грецких орехов и майонез для заправки. Курицу и яйца нарежьте небольшими кубиками. Чернослив предварительно залейте кипятком на 10 минут, чтобы он стал мягче, затем обсушите и также нарежьте. Грецкие орехи слегка обжарьте на сухой сковороде до появления аромата и мелко порубите. Яблоко и сыр натрите на крупной терке. Теперь выкладывайте салат слоями, промазывая каждый майонезом: сначала курица, затем чернослив, следом яйца, орехи, яблоко и завершающий слой — сыр. Дайте салату хорошо пропитаться в холодильнике хотя бы 1-2 часа перед подачей.