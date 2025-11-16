Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 13:33

Секрет чистой ванной: как избавиться от плесени в плиточных швах без химии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Темные разводы плесени в ванной портят настроение и могут вредить здоровью, а покупать специальные средства для их удаления не всегда хочется. Существует удивительно простой способ вернуть швам между плиткой белизну, используя лишь то, что есть на каждой кухне. Всего два обычных продукта способны справиться даже с застарелыми пятнами и создать защиту от их возвращения.

Для этого вам понадобится пищевая сода и столовый уксус, которые вместе создают мощную очищающую реакцию. Сначала нанесите густую пасту из соды и воды на швы, оставив ее на несколько минут для воздействия.

Затем распылите уксус и наблюдайте за активным вспениванием, которое выталкивает грязь из глубины. После этого останется лишь пройтись щеткой и смыть остатки, получив идеально чистые швы без следов плесени и вредных веществ.

Ранее сообщалось, что, когда простыни пахнут свежестью, сон становится комфортным и крепким. Регулярная стирка постельного белья важна не только для уюта, но и для здоровья.

Проверено редакцией
плесень
ванные
советы
лайфхаки
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Детсад выплатит пятилетнему ребенку 280 тыс. рублей после одного инцидента
Магнитные бури сегодня, 16 ноября: что завтра, бессонница, головные боли
«Чтобы сразу насмерть?»: родители пришли в ужас от новой детской площадки
Три человека заживо сгорели в машине в результате ДТП под Волгоградом
Скандал с ширинкой, свингерство, «отмена»: как живет разведенный Дибров
В Гольяновском пруду нашли останки ребенка: фото с места происшествия
В Москве расследуют получение особо крупной взятки сотрудниками ФСИН
В Госдуме отреагировали на слухи о повышении пенсионного возраста
Появился подозреваемый в расчленении ребенка из Гольяновского парка
Во Львове пожаловались на «русскоговорящих котов»
Российский пилот впервые проиграл гоночному роботу в Абу-Даби
В России умерла лишившаяся части черепа из-за рака блогер
Появились новые подробности смерти ребенка, чью голову нашли в пруду
Алиев: Азербайджан завершает строительство Зангезурского коридора
Тыквенный суп, который полюбят даже скептики
В Уссурийске доверчивый таксист лишился денег из-за пассажира
Суд оштрафовал россиянку за продажу товаров с сатанистской символикой
Голова в пруду. Расчлененные останки школьника нашли в Москве: что известно
Собрала все секреты идеального салата цезарь с курицей — вкусно и легко
Секрет идеальных сырников — как в детском саду
Дальше
Самое популярное
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые
Общество

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.