Секрет чистой ванной: как избавиться от плесени в плиточных швах без химии

Темные разводы плесени в ванной портят настроение и могут вредить здоровью, а покупать специальные средства для их удаления не всегда хочется. Существует удивительно простой способ вернуть швам между плиткой белизну, используя лишь то, что есть на каждой кухне. Всего два обычных продукта способны справиться даже с застарелыми пятнами и создать защиту от их возвращения.

Для этого вам понадобится пищевая сода и столовый уксус, которые вместе создают мощную очищающую реакцию. Сначала нанесите густую пасту из соды и воды на швы, оставив ее на несколько минут для воздействия.

Затем распылите уксус и наблюдайте за активным вспениванием, которое выталкивает грязь из глубины. После этого останется лишь пройтись щеткой и смыть остатки, получив идеально чистые швы без следов плесени и вредных веществ.

