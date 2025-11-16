Российский пилот впервые проиграл гоночному роботу в Абу-Даби Пилот Квят потерпел поражение в гонке с болидом под управлением ИИ в Абу-Даби

Российский автогонщик Даниил Квят впервые уступил беспилотному автомобилю в соревновании «ИИ против человека» на трассе «Яс Марина» в Абу-Даби, сообщает РИА Новости. Заезд прошел в рамках чемпионата A2RL, где пилоты соревнуются с болидами под управлением искусственного интеллекта.

Квят, являющийся наиболее титулованным российским гонщиком в истории «Формулы-1», за карьеру достиг трех подиумов, установил один рекорд скорости и набрал 202 чемпионских очка. Спортсмен выступал в королевских автогонках с 2013 по 2017 год, а также в сезонах 2019–2020 годов.

