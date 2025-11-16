Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 14:44

Российский пилот впервые проиграл гоночному роботу в Абу-Даби

Пилот Квят потерпел поражение в гонке с болидом под управлением ИИ в Абу-Даби

Даниил Квят Даниил Квят Фото: Joao Filipe/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Российский автогонщик Даниил Квят впервые уступил беспилотному автомобилю в соревновании «ИИ против человека» на трассе «Яс Марина» в Абу-Даби, сообщает РИА Новости. Заезд прошел в рамках чемпионата A2RL, где пилоты соревнуются с болидами под управлением искусственного интеллекта.

Квят, являющийся наиболее титулованным российским гонщиком в истории «Формулы-1», за карьеру достиг трех подиумов, установил один рекорд скорости и набрал 202 чемпионских очка. Спортсмен выступал в королевских автогонках с 2013 по 2017 год, а также в сезонах 2019–2020 годов.

Ранее в результате происшествия на автогонках в австралийском штате Новый Южный Уэльс пострадали девять человек. Гоночный автомобиль покинул пределы трассы и совершил столкновение с группой зрителей. По предварительным данным, пилот утратил контроль над транспортным средством после контакта с другим участником соревнований. Правоохранительные органы продолжают выяснение деталей случившегося.

Кроме того, советник по автоспорту команды «Формулы-1» «Ред Булл» Хельмут Марко высказал мнение о значительных рисках потенциального перехода немецкого гонщика Мика Шумахера в американскую серию IndyCar. Специалист подчеркнул, что участие в данном чемпионате характеризуется исключительно высоким уровнем конкуренции.

гонки
искусственный интеллект
болиды
пилоты
Абу-Даби
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Магнитные бури сегодня, 16 ноября: что завтра, бессонница, головные боли
«Чтобы сразу насмерть?»: родители пришли в ужас от новой детской площадки
Три человека заживо сгорели в машине в результате ДТП под Волгоградом
Скандал с ширинкой, свингерство, «отмена»: как живет разведенный Дибров
В Гольяновском пруду нашли останки ребенка: фото с места происшествия
В Москве расследуют получение особо крупной взятки сотрудниками ФСИН
В Госдуме отреагировали на слухи о повышении пенсионного возраста
Появился подозреваемый в расчленении ребенка из Гольяновского парка
Во Львове пожаловались на «русскоговорящих котов»
Российский пилот впервые проиграл гоночному роботу в Абу-Даби
В России умерла лишившаяся части черепа из-за рака блогер
Появились новые подробности смерти ребенка, чью голову нашли в пруду
Алиев: Азербайджан завершает строительство Зангезурского коридора
Тыквенный суп, который полюбят даже скептики
В Уссурийске доверчивый таксист лишился денег из-за пассажира
Суд оштрафовал россиянку за продажу товаров с сатанистской символикой
Голова в пруду. Расчлененные останки школьника нашли в Москве: что известно
Собрала все секреты идеального салата цезарь с курицей — вкусно и легко
Секрет идеальных сырников — как в детском саду
Раскрыто число БПЛА, атаковавших Россию воскресным утром
Дальше
Самое популярное
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые
Общество

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.