31 октября 2025 в 16:39

Шумахера предупредили о рисках участия в серии гонок IndyCar

Советник «Ред Булл» Марко высоко оценил шансы Шумахера на успех в серии IndyCar

Мика Шумахер Мика Шумахер Фото: IMAGO/Andreas Beil/Global Look Press

Потенциальный переход немецкого гонщика Мика Шумахера в американскую гоночную серию IndyCar представляет собой большую опасность, высказался в беседе с Sport.de советник по автоспорту команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко. Он отметил, что участие в IndyCar отличается еще и «очень высокой конкуренцией».

Марко считает, что для Шумахера, который провел «очень обнадеживающие тесты», это будет хороший шаг. Если спортсмен освоится в США, изучит гонки на «овалах» и их уловки, то его карьера в серии «безусловно, пройдет хорошо». Однако советник выразил обеспокоенность высокими рисками этих гонок для участников.

При средней скорости до 340 км/ч существует риск крупных аварий. И если что-то происходит на такой скорости, как правило, это всегда серьезная авария. Теперь нужно набраться сил и не ошибиться. Нюансы решат, — заключил Марко.

Ранее стало известно, что отец Мика Шумахера, семикратный чемпион «Формулы‑1» Михаэль Шумахер, показал позитивные результаты во время восстановления после тяжелой травмы головы, полученной в 2013 году. Об этом заявил журналист французского издания L’Equipe Стефан Л’Эрмитт. Однако он подчеркнул, что вся информация о состоянии гонщика исходит только от его семьи.

