Украинские артисты массово отказываются от концертов «Квартала-95»

Ряд украинских исполнителей отказались от выступлений на новогоднем концерте студии «Квартал-95». Решение артистов связано с коррупционным скандалом вокруг одного из совладельцев компании Тимура Миндича, уточняет издание «Страна.ua».

Согласно данным издания, от участия в мероприятии отказались певицы Надя Дорофеева, KOLA, а также хор «Гомин». Представители студии в ответ на это заявили о недопустимости втягивания творческого коллектива в политические игры и манипуляции.

Ситуация развивается на фоне масштабной антикоррупционной операции, начатой Национальным антикоррупционным бюро Украины. В ходе операции, направленной на выявление коррупционных схем в энергетической сфере, были проведены обыски у ряда высокопоставленных лиц, включая бывшего министра энергетики Германа Галущенко и совладельца «Квартала-95» Тимура Миндича.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана, проходящих фигурантами в нашумевшем уголовном деле о коррупции. Согласно указу на сайте главы государства, ограничения введены на три года, хотя обычно он вводит их сроком на 10 лет. Миндича называют другом и «кошельком» Зеленского, подразумевая, что тот помогал президенту выводить за рубеж коррупционные деньги.