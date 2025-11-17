Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 00:06

Украинские артисты массово отказываются от концертов «Квартала-95»

Украинские артисты отменили выступления на концерте «Квартала-95» из-за Миндича

Украинская певица Надежда Дорофеева Украинская певица Надежда Дорофеева Фото: SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Ряд украинских исполнителей отказались от выступлений на новогоднем концерте студии «Квартал-95». Решение артистов связано с коррупционным скандалом вокруг одного из совладельцев компании Тимура Миндича, уточняет издание «Страна.ua».

Согласно данным издания, от участия в мероприятии отказались певицы Надя Дорофеева, KOLA, а также хор «Гомин». Представители студии в ответ на это заявили о недопустимости втягивания творческого коллектива в политические игры и манипуляции.

Ситуация развивается на фоне масштабной антикоррупционной операции, начатой Национальным антикоррупционным бюро Украины. В ходе операции, направленной на выявление коррупционных схем в энергетической сфере, были проведены обыски у ряда высокопоставленных лиц, включая бывшего министра энергетики Германа Галущенко и совладельца «Квартала-95» Тимура Миндича.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана, проходящих фигурантами в нашумевшем уголовном деле о коррупции. Согласно указу на сайте главы государства, ограничения введены на три года, хотя обычно он вводит их сроком на 10 лет. Миндича называют другом и «кошельком» Зеленского, подразумевая, что тот помогал президенту выводить за рубеж коррупционные деньги.

17 ноября 2025 в 00:06
