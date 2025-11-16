Раскрыто, кому Путин «дал пять» во время концерта в Большом театре

Загадочной персоной, которой президент России Владимир Путин «дал пять» во время представления в Большом театре, оказался известный российский дирижер и гендиректор театра Валерий Гергиев, выяснил журналист ВГТРК Павел Зарубин. По словам артиста, звуки музыки и хорошее настроение объединили в тот момент всех.

Да, это был я. Но, мне кажется, мы действительно почувствовали, что вот такой общий дух объединял сегодня всех нас. Настроение хорошее. Вот с первых буквально звуков, которые мы услышали, — рассказал дирижер.

Ранее Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетили Царскую ложу в Большом театре, откуда они наблюдали за гала-концертом. Известно, что в масштабном представлении принимали участие казахстанские деятели искусств.

До этого в Кремле состоялась встреча президента России с казахстанским лидером. В Георгиевском зале руководители двух государств обменялись крепким рукопожатием перед началом переговоров, о чем свидетельствовали обнародованные видеокадры. В ходе диалога обсуждались вопросы двухстороннего сотрудничества.