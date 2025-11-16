Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 20:50

Раскрыто, кому Путин «дал пять» во время концерта в Большом театре

Зарубин: Путин «дал пять» Гергиеву во время концерта в Большом театре

Фото: Валерий Шарифулин/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Загадочной персоной, которой президент России Владимир Путин «дал пять» во время представления в Большом театре, оказался известный российский дирижер и гендиректор театра Валерий Гергиев, выяснил журналист ВГТРК Павел Зарубин. По словам артиста, звуки музыки и хорошее настроение объединили в тот момент всех.

Да, это был я. Но, мне кажется, мы действительно почувствовали, что вот такой общий дух объединял сегодня всех нас. Настроение хорошее. Вот с первых буквально звуков, которые мы услышали, — рассказал дирижер.

Ранее Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетили Царскую ложу в Большом театре, откуда они наблюдали за гала-концертом. Известно, что в масштабном представлении принимали участие казахстанские деятели искусств.

До этого в Кремле состоялась встреча президента России с казахстанским лидером. В Георгиевском зале руководители двух государств обменялись крепким рукопожатием перед началом переговоров, о чем свидетельствовали обнародованные видеокадры. В ходе диалога обсуждались вопросы двухстороннего сотрудничества.

Владимир Путин
Валерий Гергиев
концерты
Большой театр
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мерц напомнил об исторической ответственности Германии в День скорби
В Ньюарке неизвестный устроил массовую стрельбу
Задержан подозреваемый в организации громкого теракта в Индии
Появилось видео массового ДТП на платной трассе в Подмосковье
Найдено тело убитого в Гольяновском пруду мальчика
В Подмосковье загорелся вагон электрички
Вдова Левкина обратилась к поклонникам на открытии памятника музыканту
Раскрыто, кому Путин «дал пять» во время концерта в Большом театре
«Чувствую себя Волочковой»: Лещенко нашел в себе «внутреннюю балерину»
Пять украинских БПЛА вошли в воздушное пространство России
В Сети появились кадры обрушения медной шахты в Конго
В Казахстане объявили в розыск известного треш-стримера
Десятки шахтеров погибли при жутком обрушении рудника в Конго
Застуканный за просмотром эротики конгрессмен обвинил в этом Маска
Мизулина отметила опасные тренды в молодежной среде
Разговор будет серьезным: что потребует Макрон у Зеленского в Париже?
Назван предполагаемый отец будущего ребенка Лерчек
Обнаружены неожиданные письма Эпштейна о погибшем Качиньском
Расстегнутая ширинка «удвоила» гонорар Дмитрия Диброва
Атака на Волгоград, побег Зеленского, «звездная» дача Попова: что дальше
Дальше
Самое популярное
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Свержение Зеленского и эвакуация в Киеве: новости СВО на утро 15 ноября
Регионы

Свержение Зеленского и эвакуация в Киеве: новости СВО на утро 15 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.