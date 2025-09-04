Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 19:51

Большой и Мариинский театры впервые покажут спектакли в регионах России

Гергиев: спектакли Большого и Мариинского театров впервые покажут в 20 регионах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большой и Мариинский театры планируют расширение географии выступлений, заявил гендиректор столичного театра Валерий Гергиев на пресс-конференции к открытию юбилейного сезона. По его словам, масштабные гастроли охватят не менее 20–25 регионов, передает корреспондент NEWS.ru.

Худрук уточнил, что в ближайшие два-три года труппы намерены чаще выступать в городах, где раньше не было прямого доступа к спектаклям столичных театров. Он также выразил надежду, что представители театральной сферы из отдаленных и ближних регионов смогут чаще участвовать в постановках в Москве.

Идут очень быстрые и энергичные процессы создания сейчас крупных возможностей на Дальнем Востоке, Владивостоке. Я там был 10 дней назад. Идет быстро и успешно процесс завершения стройки. Через полтора года мы надеемся уже увидеть готовым этот театр — филиал Мариинского театра, — отметил Гергиев.

Глава Большого театра добавил, что крупные филиалы уже построены или строятся также в Калининграде, Кемерово и Севастополе. Он также подчеркнул, что спектакли будут выезжать в Томск, Омск, Тюмень и другие города.

Мы будем своими крупными спектаклями, я надеюсь, радовать не только москвичей и петербуржцев. Вот это то, что входит, я бы сказал, это ядро нашей программы на ближайшие 2−3 года, — заключил Гергиев.

Ранее художественный руководитель Театра сатиры Евгений Герасимов заявил о реставрации перед новым сезоном сцены и фасада исторического здания. По его словам, на всех площадках театра прошли масштабные ремонтные работы.

