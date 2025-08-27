День знаний — 2025
27 августа 2025

Названа причина смерти народного оперного певца Алексашкина

Солист Мариинского театра Стрижак: Алексашкин перед смертью серьезно болел

Умерший в 73 года оперный певец Сергей Алексашкин перед смертью сильно болел, заявил его ученик, солист Мариинского театра Яков Стрижак. По его словам, которые приводит портал aif.ru, народный артист России в последние годы почти перестал ходить из-за болезни.

Он сильно болел, были проблемы с ногами. Ему было очень тяжело ходить. Предлагалась помощь, но он отказался, объяснив, что ему помогает сын, ухаживает за ним, — рассказал собеседник издания.

По словам Стрижака, Алексашкин вышел на пенсию несколько лет назад. Первое время он консультировал молодых артистов, но затем начал вести затворническую жизнь.

О смерти Сергея Алексашкина стало известно 27 августа. Артист служил в Мариинском театре 36 лет, за эти годы в его репертуар вошли более четырех десятков партий. В качестве солиста выступал на сценах Метрополитен-оперы, театра Ла Скала, Королевского оперного театра Ковент-Гарден.

Ранее сообщалось, что в США скончался голливудский продюсер и музыкальный супервайзер Джоэл Силл. Ему было 78 лет. Причиной смерти стала фиброма легких. В его фильмографии более 150 проектов, он курировал музыкальное сопровождение в картинах «Танец-вспышка», «Форрест Гамп», «Изгой» и третьей части «Терминатора».

