Умер оперный певец Сергей Алексашкин

Народный артист России, оперный певец Сергей Алексашкин умер в возрасте 73 лет, сообщает пресс-служба Мариинского театра. Причины не раскрываются. Артист служил в театре 36 лет, за эти годы в его репертуар вошли более четырех десятков партий.

Коллектив Мариинского театра выражает самые искренние соболезнования родным и близким Сергея Николаевича, его коллегам и друзьям, — сказано в некрологе.

Алексашкин гастролировал в странах Европы, США, Австралии, Японии, Южной Корее. В качестве приглашенного солиста выступал на сценах Метрополитен-оперы, театра Ла Скала, Королевского оперного театра Ковент-Гарден. О дате и месте прощания будет сообщено позже.

Ранее сообщалось, что голливудский продюсер и музыкальный супервайзер Джоэл Силл скончался в США. Ему было 78 лет. Причиной смерти стала фиброма легких. В его фильмографии более 150 проектов, он курировал музыкальное сопровождение в картинах «Танец-вспышка», «Форрест Гамп», «Изгой» и третья часть «Терминатора». Как музыкальный продюсер Силл дебютировал в кино в начале 1970-х.