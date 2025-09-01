«Деньги дали»: худрук Герасимов подвел итоги сезона в Театре сатиры Худрук Герасимов рассказал, что Театр сатиры сделал ремонт перед новым сезоном

Театр сатиры перед новым сезоном отреставрировал свои сцены и фасад исторического здания, заявил художественный руководитель Евгений Герасимов на пресс-конференции, посвященной открытию 102-го театрального сезона. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, на всех площадках театра прошли масштабные ремонтные работы.

Еще многое нам предстоит сделать. И открою секрет: деньги нам на это уже дали, — сказал он.

Кроме того, Герасимов подчеркнул эффективность театра. По его словам, в прошлом году вырос процент продаж, часто на спектаклях наблюдаются аншлаги.

Ранее режиссер, народный артист России Андрей Житинкин заявил, что в театре «Ленком» в последнее время происходили конфликты внутри труппы, а это недопустимо для учреждения культуры. По его мнению, именно из-за внутренних склок в «Ленкоме» заменили прежнего руководителя Марка Варшавера на Владимира Панкова.

Житинкин также напомнил, что в Театре сатиры, «Современнике» и бывшем Театре Виктюка год назад также были назначены новые руководители — Евгений Герасимов, Владимир Машков и Константин Богомолов.